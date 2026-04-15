Μετά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Champions League, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχασε την ευκαιρία να «τρολάρει» την Μπαρτσελόνα μέσω των social media για τον αποκλεισμό της, με διάφορους τρόπους.

Αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης και την πρόκριση της στα προημιτελικά, πίκαρε αρχικά τους «μπλαουγκράνα», χρησιμοποιώντας τον Τζάστιν Μπίπερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

Ακολούθησε το «τρολάρισμα» με το λιοντάρι, θέλοντας να δείξει ότι η Μπαρτσελόνα, θεωρείται στα «χαρτιά» υπερδύναμη, αλλά στον αγωνιστικό χώρο δεν έχει η ομάδα του Σιμεόνε να φοβηθεί τίποτα.

Dame un grrr. pic.twitter.com/tErf1Hv6dr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

Για να φτάσουμε στην καταγγελία που είχε κάνει η ομάδα του Φλικ στην UEFA για το ύψος του γρασιδιού του γηπέδου της. Οι «ροχιμπλάνκος» άρπαξαν» την ευκαιρία και ανέβασαν στα social media, το χορτάρι του «Μετροπολιτάνο», γράφοντας: «Αγαπάμε την μυρωδιά του φρεσκοκομμένου χόρτου το πρωί».

We love the smell of freshly cut grass in the morning pic.twitter.com/n7KZ9tJwbA — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 15, 2026