Η οικογένεια της Εθνικής Ελλάδας δεν ξεχνά τον Μάριο Οικονόμου. Λίγες ημέρες μετά τον τραγικό χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή σε ηλικία μόλις 33 ετών, οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με την Ιταλία.

Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές της «γαλανόλευκης» θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, ενώ πριν από τη σέντρα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του αδικοχαμένου παλαίμαχου άσου.

Αντίστοιχες κινήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της χώρας, με την Κ15 να αγωνίζεται με μαύρα περιβραχιόνια σε τουρνουά στην Παραγουάη, ενώ το ίδιο θα πράξουν και η ομάδα Νέων, καθώς και η Εθνική Γυναικών στις επόμενες υποχρεώσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (2/6), συγγενείς, φίλοι, πρώην συμπαίκτες και πλήθος κόσμου είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Μάριο Οικονόμου στα Ιωάννινα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή. Ο 33χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.