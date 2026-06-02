Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Μάριου Οικονόμου. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 33 ετών, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δεν κατάφερε να κερδίσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του.

Ο θάνατός του προστέθηκε σε μια μακρά και επώδυνη λίστα αθλητών που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή στην άσφαλτο.

Ο Γιώργος Μητσιμπόνας και το σοκ στη Λάρισα

Μία από τις πιο συγκλονιστικές απώλειες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν εκείνη του Γιώργου Μητσιμπόνα.

Ο σπουδαίος αμυντικός της ΑΕΛ, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997, σε ηλικία 34 ετών, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με ημιφορτηγό έξω από τη Λάρισα.

Ο Μητσιμπόνας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως τα σοβαρά τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Παναγιώτης Κατσούρης που έγινε σύμβολο του ΠΑΟΚ

Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1998, ο ΠΑΟΚ γνώρισε μία από τις πιο μαύρες στιγμές της ιστορίας του.

Ο Παναγιώτης Κατσούρης, ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 21 ετών μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Θέρμη.

Η απώλειά του σημάδεψε για πάντα τον σύλλογο. Ο αριθμός 17, που φορούσε στη φανέλα του, αποσύρθηκε και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα μνήμης στην Τούμπα.

Ο Γκοϊκοβιτς δεν γύρισε ποτέ από τις γιορτές

Τον Δεκέμβριο του 2001, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός Γκόραν Γκοϊκοβιτς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης άδειας των παικτών του Ηρακλή.

Ήταν μόλις 26 ετών και πίσω του άφησε σύζυγο, ένα μικρό παιδί και ακόμη ένα που επρόκειτο να γεννηθεί λίγους μήνες αργότερα. Η είδηση συγκλόνισε όχι μόνο τον Ηρακλή αλλά και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.

Ο Λευτέρης Μίλος και το πένθος της ΑΕΛ

Ο Λευτέρης Μίλος, ένας από τους πιο αγαπητούς ξένους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της ΑΕΛ, σκοτώθηκε τον Μάρτιο του 1997 σε τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Λάρισα.

Ο Βορειοηπειρώτης μέσος ήταν μόλις 30 ετών και ο χαμός του βύθισε στο πένθος τον θεσσαλικό σύλλογο, που μέχρι σήμερα τον τιμά ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της ιστορίας του.

Η τραγωδία του Αντεφέμι

Το 2011 ο ποδοσφαιρικός κόσμος συγκλονίστηκε από τον θάνατο του Ολουμπάγιο Αντεφέμι. Ο Νιγηριανός αμυντικός της Ξάνθης σκοτώθηκε σε ηλικία 25 ετών στην Εγνατία Οδό, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του.

Είχε μόλις ολοκληρώσει μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της ακριτικής ομάδας και θεωρούνταν ένας από τους πιο ανερχόμενους αμυντικούς του πρωταθλήματος.

Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την ΑΕΛ

Η Λάρισα έχει βιώσει επανειλημμένα τον πόνο τέτοιων απωλειών.

Το 1979 οι Δημήτρης Μουσιάρης και Δημήτρης Κουκουλίτσιος σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα ενώ ταξίδευαν για να ενσωματωθούν στην Εθνική Ελπίδων.

Δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα της εποχής χάθηκαν πριν προλάβουν να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Χρόνια αργότερα, το 1996, τη ζωή του έχασε και ο Ανδρέας Ζέρμας σε ηλικία 25 ετών, ύστερα από τροχαίο στην εθνική οδό Ελασσόνας – Τυρνάβου.

Οι φίλαθλοι που δεν γύρισαν ποτέ σπίτι

Ο ελληνικός αθλητισμός δεν θρήνησε μόνο αθλητές.

Το δυστύχημα των Τεμπών το 1999, με έξι νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ κατά την επιστροφή τους από αγώνα με τον Παναθηναϊκό, παραμένει μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Αντίστοιχα, στις αρχές του 2026 επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές της Κοζάνης

Το 2018 η Κοζάνη βυθίστηκε στο πένθος όταν τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές τοπικών ομάδων έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 19χρονος Ιωάννης Γιαχνίκας και οι 17χρονοι Αλέξανδρος Μαυροζούμης και Ζήσης Δαζάνης δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, αφήνοντας πίσω τους μια ολόκληρη κοινωνία βυθισμένη στη θλίψη.

Από τον Σκαφτούρο στον Χατζηλάμπρου

Το 2020 ο Παναγιώτης Σκαφτούρος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Σαντορίνη, ενώ το 2024 το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρέτησε τον Στάθη Χατζηλάμπρου σε ηλικία μόλις 26 ετών.

Δύο ακόμη ονόματα που προστέθηκαν σε μια λίστα που κανείς δεν θα ήθελε να μεγαλώνει.

Η Ολυμπιονίκης Άννα Πολλάτου

Η τραγωδία δεν άγγιξε μόνο το ποδόσφαιρο. Το 2014 η ελληνική γυμναστική έχασε την Άννα Πολλάτου, μέλος της ομάδας που είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.

Σε ηλικία μόλις 31 ετών, η πρώην πρωταθλήτρια σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό.

Μια λίστα που κανείς δεν θέλει να μεγαλώνει

Ο θάνατος του Μάριου Οικονόμου υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο εύθραυστη είναι η ζωή. Κάθε ένα από αυτά τα ονόματα άφησε το δικό του αποτύπωμα στα γήπεδα, στις εξέδρες και στις καρδιές των φιλάθλων.

Δυστυχώς, η άσφαλτος έχει στερήσει από τον ελληνικό αθλητισμό σπουδαίους ανθρώπους, αθλητές και φιλάθλους. Και κάθε νέα απώλεια ξυπνά μνήμες που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει.