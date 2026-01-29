Δημοσιεύτηκαν νέα βίντεο και μαρτυρίες σχετικά με το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, τα οποία συνοδεύονται από τα επίσημα στοιχεία των ρουμανικών Αρχών.

Ειδικοί αναλύουν αναλυτικά τα πλάνα καρέ – καρέ στο δελτίο «Live News», προχωρώντας σε τελικές εκτιμήσεις για τα αίτια του φονικού τροχαίου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το cruise control δεν επηρέασε την κίνηση του οχήματος και το όχημα δεν διέθετε σύστημα αυτόματης διεύθυνσης (lane assistance).

Το τροχαίο δυστύχημα φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία συγκλονίζει τη χώρα, ενώ νέα πλάνα, στοιχεία των ρουμανικών Αρχών και μαρτυρίες φωτίζουν τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του μοιραίου βαν.

Τα βίντεο ντοκουμέντα εξετάζονται καρέ – καρέ από ειδικούς, που επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Στην εκπομπή «Live News» του MEGA, ειδικοί ανέλυσαν τις εικόνες και προχώρησαν σε εκτιμήσεις για το φονικό τροχαίο, που σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ιδιοκτήτης ενός ίδιου τύπου βαν με αυτό που μετέφερε τους 10 φίλους του ΠΑΟΚ, μίλησε για τον εξοπλισμό και την οδική συμπεριφορά του οχήματος. Όπως εξήγησε, περιμένει και ο ίδιος να μάθει από επίσημα χείλη, τι προκάλεσε τη συμφορά. «Σε αυτήν την έκδοση το θεωρώ λίγο απίθανο. Δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα, μήπως πάθει κάποιο βραχυκύκλωμα ο εγκέφαλος, ο μίνι εγκέφαλος του αυτοκινήτου και να μην δώσει εντολή, να σου κλειδώσει το τιμόνι», ανέφερε ο Γιάννης Δρόσος.

Το βαν είχε κατασκευαστεί το 2017 και διέθετε τον ίδιο εξοπλισμό με εκείνο που διαλύθηκε μετά την πλαγιομετωπική σύγκρουση στη Ρουμανία. Όπως είπε ο κ. Δρόσος, πρόκειται για 9θέσιο όχημα, που απαιτεί απλό δίπλωμα οδήγησης, χωρίς ειδικές προϋποθέσεις. Σύστημα lane assistance δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο μοντέλο, ενώ το cruise control –σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη– δεν μπορεί να επηρεάσει την πορεία του οχήματος. «Lane Assist δεν υπάρχει στο αυτοκίνητο. Τουλάχιστον σε αυτό το μοντέλο του 2017», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα για την αντίδραση του οδηγού

Οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν, ότι η αλήθεια για το δυστύχημα ίσως έχει καταγραφεί στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Εξετάζεται αν υπήρξε τεχνικό πρόβλημα ή εμπλοκή κάποιου συστήματος ασφαλείας, που άλλαξε την πορεία του οχήματος. «Υπάρχει cruise control στο αυτοκίνητο, που ουσιαστικά ρυθμίζεις μία συγκεκριμένη σταθερή ταχύτητα, χωρίς να χρειάζεται να πατάς το γκάζι», εξήγησε ο κ. Δρόσος.

Παράλληλα, οι αναλύσεις συνεχίζονται, για να διαπιστωθεί γιατί ο οδηγός δεν επανήλθε στο ρεύμα κυκλοφορίας του, ενώ –όπως φαίνεται– υπήρχε περιθώριο ελιγμού. «Κυριολεκτικά βλέπει τον “Χάρο” να έρχεται κατά πάνω του. Και εγώ δεν βλέπω ούτε αποφευκτικό ελιγμό», ανέφερε ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οδηγός είχε ανάψει αρχικά το δεξί φλας, ωστόσο λίγα μέτρα πριν τη σύγκρουση ενεργοποίησε το αριστερό, γεγονός που προκαλεί πρόσθετα ερωτήματα.

Οι πιθανές αιτίες στην καμπίνα του οχήματος

Οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: Από πιθανή παρεμβολή συνεπιβάτη έως αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του οδηγού. «Ή αποσπάστηκε η προσοχή του από τους συνεπιβάτες του ή ήταν αφηρημένος και δεν αντιλήφθηκε ότι ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα όχημα ή υπήρξε κάποιος παράγοντας υγείας», σημείωσε ο πραγματογνώμονας Κωνσταντίνος Χασιώτης.

Ο πραγματογνώμονας Λουκάς Στεργίου υπογράμμισε, ότι οι καιρικές συνθήκες δεν φαίνεται να έπαιξαν ρόλο: «Όσον αφορά στους ανέμους που υπάρχουν σε μεγάλα οχήματα κατά τις προσπεράσεις, θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην ισχύει».

Οι επιβάτες και τα δεδομένα της τραγωδίας

Σύμφωνα με τη ρουμανική Αστυνομία, στο βαν επέβαιναν 10 φίλοι του ΠΑΟΚ. Μαζί με τον οδηγό, στο μπροστινό κάθισμα κάθονταν ακόμη δύο άτομα, τέσσερις στη μεσαία σειρά και τρεις στην πίσω. Οι διασωθέντες βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά του οχήματος, η οποία υπέστη μικρότερες ζημιές σε σχέση με την αριστερή, όπου σημειώθηκε η σύγκρουση.

Εκτιμάται, ότι το βαν κινούνταν με ταχύτητα περίπου 90 χλμ./ώρα, επιχειρώντας να προσπεράσει βυτιοφόρο που προπορευόταν με 70-80 χλμ./ώρα. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν το τελικό πόρισμα, που θα αποσαφηνίσει τα αίτια του δυστυχήματος που βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα. «Είναι εντελώς αψυχολόγητη η ενέργεια του οδηγού. Υπήρχε ορατότητα», σχολιάζουν οι ειδικοί για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.