Απογειώθηκε από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας το αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας για τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Επίσης πριν από λίγο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες. Αρχικά οδηγήθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στη συνέχεια στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου εισαχθούν στις κλινικές.

«Η διοίκηση της 3ης ΥΠΕ και το “Παπαγεωργίου” εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή μας. Το νοσοκομείο είναι πανέτοιμο για τους τραυματίες. Θα τους γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις», δήλωσε ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ Μιχάλης Κούπκας.

O Ιβάν Σαββίδης θα είναι δίπλα στις οικογένειες και των 10 παιδιών που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, είπε εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ εξώ από το νοσοκομείο. «Θα τους στηρίξουμε ηθικά και με όποιον άλλον τρόπο είναι δυνατόν» τόνισε.

Ο τρίτος τραυματίας, που φέρει σοβαρότερα τραύματα, παραμένει στη Ρουμανία, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, έφτασε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 13:15.

Βουβό παραμένει το κλίμα έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου φίλαθλοι του Δικεφάλου αλλά και άλλων ομάδων αφήνουν λουλούδια και κεριά στη μνήμη των επτά νεαρών που έχασαν τη ζωή τους. Οι αδικοχαμένοι νέοι, από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη δυτική Θεσσαλονίκη, σκοτώθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης σε τροχαίο στη Ρουμανία, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα.

Η Θύρα 4 παραμένει ανοιχτή και άνθρωποι κάθε ηλικίας αφήνουν συγκινημένοι κασκόλ και προσωπικά αντικείμενα. Στον χώρο δεσπόζει ένα μεγάλο πανό που γράφει «Καλό Παράδεισο Αδέλφια». Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ προετοιμάζονται να υποδεχτούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τις σορούς των επτά φιλάθλων, οι οποίες θα επαναπατριστούν με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και θα συνοδευτούν με μηχανοπομπή έως το γήπεδο της Τούμπας.

Η κατάσταση του πολυτραυματία που δεν επιστρέφει ακόμη στη χώρα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ, περιέγραψε την κατάσταση υγείας του πολυτραυματία, λέγοντας πως παρουσίασε επιπλοκή και για αυτό δεν θα επιστρέψει ακόμη στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι 2 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο «Παπαγεωργίου» ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν, διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Ετσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Αλλαγές στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ – Το τελευταίο αντίο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι η κερκίδα των φιλοξενουμένων θα παραμείνει κλειστή στο αποψινό ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λυών, σε ένδειξη πένθους. Όσοι Έλληνες φίλαθλοι παραβρεθούν στο γήπεδο, είτε με προσκλήσεις είτε με εισιτήρια VIP ή μέσω της γηπεδούχου ομάδας, καλούνται να μην φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Η ΠΑΕ ζητά επίσης από όλους να σεβαστούν τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να διαταράξουν το κλίμα μνήμης και σεβασμού στο αποψινό ματς.

Την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, παίκτες, προπονητές, διοίκηση και φίλαθλοι θα αποχαιρετήσουν τους επτά αδικοχαμένους νέους. Ο αγώνας θα είναι αφιερωμένος στις ψυχές που χάθηκαν στον δρόμο της Ρουμανίας, σε μια συγκινητική τελετή μνήμης του Δικεφάλου του Βορρά.