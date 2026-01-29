Η είδηση του χαμού των επτά φιλάθλων στη Ρουμανία, έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα, με την οικογένεια του ΠΑΟΚ να προσπαθεί να διαχειριστεί μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της. Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση του Δικεφάλου με τη Λιόν, οι φίλαθλοι της ομάδας φρόντισαν να δείξουν πως κανείς δεν ξεχνιέται.

Από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, στην κερκίδα της Groupama Arena που προοριζόταν να φιλοξενήσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αναρτήθηκε ένα πανό αφιερωμένο στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων.

Το μήνυμα «Καλό παράδεισο αδέρφια» αποτύπωσε με λιτό αλλά ισχυρό τρόπο το πένθος και τον σεβασμό των φίλων του συλλόγου προς εκείνους που ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.