Βαρύ το κλίμα πριν από το πρώτο σερβίς του αγώνα για το Challenge Cup. Οι εικόνες ήταν φορτισμένες συναισθηματικά, με τον ΠΑΟΚ να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως στις δύσκολες στιγμές παραμένει μια ενωμένη οικογένεια.

Στις οθόνες του γηπέδου εμφανίστηκε το συγκλονιστικό μήνυμα «27/01/26 – άπειρο. ΑΘΑΝΑΤΟΙ», υπενθυμίζοντας πως οι φίλαθλοι που χάθηκαν άδικα θα παραμείνουν για πάντα ζωντανοί στη μνήμη όλων. Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Δικεφάλου, συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, Άλκη Ησαϊάδη, κατέθεσαν στεφάνια ως ένδειξη σεβασμού και τιμής.

Παράλληλα, αθλητές από όλα τα τμήματα του ΑΣ ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο γήπεδο και άφησαν λουλούδια, συμμετέχοντας στον συλλογικό αποχαιρετισμό. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή, με το Παλατάκι να «παγώνει» και τους φιλάθλους να χειροκροτούν συγκινημένοι.

Η τραγωδία στη Ρουμανία έχει συγκλονίσει ολόκληρο το φίλαθλο κοινό της χώρας, με τον ΠΑΟΚ να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως οι αδικοχαμένοι οπαδοί του δεν θα ξεχαστούν ποτέ.