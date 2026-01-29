Το αεροσκάφος που μετέφερε τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, έφτασε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 13:15.

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή του 28χρονου Μάριου και του 20χρονου Κωνσταντίνου. Το αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους μετέφερε απογειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί από την Τιμισοάρα.

Αρχικά, οι τραυματίες θα οδηγηθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Στη συνέχεια θα παραμείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου εισαχθούν στις κλινικές. Ο τρίτος τραυματίας, που φέρει σοβαρότερα τραύματα, παραμένει στη Ρουμανία, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Στις 13:00 αναμένεται να απογειωθεί αεροσκάφος για την παραλαβή των αδικοχαμένων 7 νεαρών.

Βουβό παραμένει το κλίμα έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου φίλαθλοι του Δικεφάλου αλλά και άλλων ομάδων αφήνουν λουλούδια και κεριά στη μνήμη των επτά νεαρών που έχασαν τη ζωή τους. Οι αδικοχαμένοι νέοι, από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη δυτική Θεσσαλονίκη, σκοτώθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης σε τροχαίο στη Ρουμανία, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα.

Η Θύρα 4 παραμένει ανοιχτή και άνθρωποι κάθε ηλικίας αφήνουν συγκινημένοι κασκόλ και προσωπικά αντικείμενα. Στον χώρο δεσπόζει ένα μεγάλο πανό που γράφει «Καλό Παράδεισο Αδέλφια». Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ προετοιμάζονται να υποδεχτούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τις σορούς των επτά φιλάθλων, οι οποίες θα επαναπατριστούν με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και θα συνοδευτούν με μηχανοπομπή έως το γήπεδο της Τούμπας.

Η κατάσταση του πολυτραυματία που δεν επιστρέφει ακόμη στη χώρα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ, περιέγραψε την κατάσταση υγείας του πολυτραυματία, λέγοντας πως παρουσίασε επιπλοκή και για αυτό δεν θα επιστρέψει ακόμη στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι 2 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο «Παπαγεωργίου» ώστε να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν, διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Ετσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Συγκίνηση και συλλυπητήρια από Εκκλησία και Πολιτεία

Χθες βράδυ, στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος, αμέσως μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να μεταβεί στο σημείο για να εκφράσει προσωπικά τα συλλυπητήριά του. Μετέφερε τη συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς τις οικογένειες των θυμάτων, τη διοίκηση και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα, το γήπεδο είχε επισκεφθεί και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

Σήμερα, από τον χώρο πέρασε και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δηλώνοντας συγκλονισμένος. Τόνισε ότι «όλη η Ελλάδα πενθεί για την απώλεια νέων παιδιών που ταξίδεψαν από γνήσια αγάπη για την ομάδα τους».

Το μεσημέρι αναμένεται να μεταβεί στην Τούμπα και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους και παλαίμαχους αθλητές του ΠΑΟΚ, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Τουρσουνίδης και ο Γιάννης Γιαννούλης. Θα ανάψουν κεριά και θα αφήσουν λουλούδια στη μνήμη των επτά νεκρών και των τριών τραυματιών.

Αλλαγές στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ – Το τελευταίο αντίο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι η κερκίδα των φιλοξενουμένων θα παραμείνει κλειστή στο αποψινό ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λυών, σε ένδειξη πένθους. Όσοι Έλληνες φίλαθλοι παραβρεθούν στο γήπεδο, είτε με προσκλήσεις είτε με εισιτήρια VIP ή μέσω της γηπεδούχου ομάδας, καλούνται να μην φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Η ΠΑΕ ζητά επίσης από όλους να σεβαστούν τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να διαταράξουν το κλίμα μνήμης και σεβασμού στο αποψινό ματς.

Την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό, παίκτες, προπονητές, διοίκηση και φίλαθλοι θα αποχαιρετήσουν τους επτά αδικοχαμένους νέους. Ο αγώνας θα είναι αφιερωμένος στις ψυχές που χάθηκαν στον δρόμο της Ρουμανίας, σε μια συγκινητική τελετή μνήμης του Δικεφάλου του Βορρά.

Τα σενάρια για τα αίτια του φονικού δυστυχήματος – Στι μικροσκόπιο το σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Την ίδια ώρα, τα αίτια της τραγωδίας εξακολουθούν να διερευνώνται. Οι αρχές αναλύουν καρέ-καρέ το βίντεο της σύγκρουσης, προσπαθώντας να εξηγήσουν γιατί το μίνι βαν, μετά την προσπέραση, δεν επέστρεψε στη λωρίδα του και συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες από τον τόπο του δυστυχήματος. Ο οδηγός της νταλίκας με την οποία συγκρούστηκε το βαν περιέγραψε ότι το όχημα έπεσε πάνω του χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, ενώ επισημαίνεται πως ο δρόμος DN6, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με δεκάδες σοβαρά τροχαία κάθε χρόνο και έντονες κακοτεχνίες. Η αιφνίδια αδιαθεσία αλλά και η απόσπαση προσοχής του οδηγού του βαν εξετάζονται επίσης ως πιθανά αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

Ο DN6 είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία. Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara. Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη φήμη του «δρόμου του θανάτου» με αναφορές σε ρουμανικά μέσα για 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο.