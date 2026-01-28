Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο και την οικογένεια του ΠΑΟΚ το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι της ομάδας και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

Τα νεότερα δεδομένα αφορούν κυρίως την αλλαγή στον σχεδιασμό της αεροδιακομιδής των τριών τραυματιών, ο οποίοι νοσηλεύονται στην Τιμισοάρα. Ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την επιστροφή όλων των επιζώντων εντός της Πέμπτης, η κλινική εικόνα του ενός εκ των τριών διαφοροποίησε τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, μετά από νέο απεικονιστικό έλεγχο (μαγνητική τομογραφία) που διενεργήθηκε το απόγευμα, οι θεράποντες ιατροί εντόπισαν ευρήματα που καθιστούσαν αναγκαία μια άμεση χειρουργική επέμβαση.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει

Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος τραυματίας κρίθηκε μη μετακινήσιμος και στην παρούσα φάση θα παραμείνει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για το χειρουργείο και τη μετεγχειρητική του νοσηλεία. Η επιστροφή του στην Ελλάδα θα επαναξιολογηθεί μετά από την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Αντιθέτως, η κατάσταση των άλλων δύο τραυματιών κρίνεται σταθερή και επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά τους. Το πρωί της Πέμπτης θα ξεκινήσει η διαδικασία του επαναπατρισμού τους με ειδική πτήση αεροσκάφους C-130, το οποίο θα απογειωθεί από την Ελευσίνα.

Οι δύο ασθενείς θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη και θα εισαχθούν για περαιτέρω νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», το οποίο έχει τεθεί σε ετοιμότητα.

Σημαντικά στοιχεία έχουν αρχίσει να προκύπτουν και για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η σύγκρουση, που παράλληλα εξηγούν τον λόγο για τον οποίο οι τρεις επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμμια, σε αντίθεση με τους επτά συνεπιβάτες τους.

Σύμφωνα με την ανάλυση του δυστυχήματος, η σύγκρουση του μίνι βαν με το φορτηγό, που κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση, ήταν πλαγιομετωπική. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην αριστερή πλευρά του οχήματος, δηλαδή στην πλευρά του οδηγού.

Από την εξέταση της χωροταξίας εντός του βαν, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις διασωθέντες κάθονταν στη δεξιά πλευρά του οχήματος και στα πίσω καθίσματα.

Η συγκεκριμένη θέση μέσα στο όχημα αποδείχθηκε ο καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωσή τους. Η δεξιά πλευρά, λόγω της γωνίας πρόσκρουσης, δεν υπέστη την άμεση παραμόρφωση που διέλυσε την αριστερή πλευρά. Αυτό προστάτευσε από θανάσιμα χτυπήματα τους επιβάτες που βρίσκονταν σε εκείνα τα καθίσματα.

«Έκανε S στον δρόμο»

Ο Τούντορ Κρατσιούν, αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας στη Ρουμανία, που βρισκόταν δύο οχήματα πίσω από το μίνι βαν, περιέγραψε ότι ο οδηγός «έκανε S στον δρόμο» πριν από το δυστύχημα. Όπως ανέφερε, προσπαθούσε να εκτιμήσει αν μπορούσε να προσπεράσει, ωστόσο από τη θέση του φαινόταν καθαρά ότι η προσπέραση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο οδηγός αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει, χτύπησε πρώτα το φορτηγό στα δεξιά του προσπαθώντας να επιστρέψει στη λωρίδα του και στη συνέχεια εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με το φορτηγό.

Ο ίδιος μάρτυρας ήταν εκείνος που κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε ότι μετά τη σύγκρουση είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το όχημα όρθιος.

Αστυνομική πηγή με γνώση της έρευνας ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο και ότι η πραγματογνωμοσύνη θα καθορίσει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.