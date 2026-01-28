Ένα βουβό, θλιμμένο τοπίο έχει σχηματιστεί στο σημείο του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία, εκεί όπου κόπηκε το νήμα της ζωής για επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο δρόμος, αν και δοσμένος πλέον ξανά στην κυκλοφορία, φέρει ακόμη νωπά τα σημάδια της φονικής σύγκρουσης.

​Όπως καταγράφει ο φακός του Orange Press Agency, στο οδόστρωμα και στο χωράφι δίπλα από την άσφαλτο, υπάρχουν ακόμη συντρίμμια και θραύσματα, μάρτυρες της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Η γη στο πλάι του δρόμου είναι «οργωμένη», με βαθιά ίχνη στο χώμα που δείχνουν την πορεία που ακολούθησαν τα οχήματα, ενώ ένα ελαστικό παραμένει πεταμένο μερικά μέτρα μακριά μέσα στο χωράφι.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό της καταστροφής, ραγίζει καρδιές το άτυπο μνημείο που έχει στηθεί πρόχειρα στο σημείο. Πάνω σε έναν ξύλινο σταυρό, έχει τοποθετηθεί ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ και μια μαύρη φανέλα, σύμβολα της αγάπης των θυμάτων για την ομάδα τους. Στη βάση του, ανάμεσα στα χόρτα, κόκκινα κεράκια έχουν ανάψει στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών, μαζί με μηνύματα που άφησαν όσοι βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Άμεσο χειρουργείο για έναν από τους τραυματίες – Την Πέμπτη επαναπατρίζονται οι 7 σοροί

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούν την Πέμπτη (29/1) οι δύο από τους τρεις τραυματίες του φονικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί και η μεταφορά των επτά σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο βυθίζοντας στη θλίψη όλη την Ελλάδα.

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργου Υγείας ο ένας εκ των τριών θα χειρουργηθεί και δεν θα μεταφερθεί άμεσα στην Ελλάδα. ‘Οπως λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης « πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».