Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούν την Πέμπτη (29/1) οι δύο από τους τρεις τραυματίες του φονικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ενώ ένας εξ αυτών θα παραμείνει στη χώρα προκειμένου να χειρουργηθεί άμεσα καθώς διαπιστώθηκε επιπλοκή.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί και η μεταφορά των επτά σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο βυθίζοντας στη θλίψη όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργου Υγείας ο ένας εκ των τριών θα χειρουργηθεί και δεν θα μεταφερθεί άμεσα στην Ελλάδα. ‘Οπως λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης « πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες

Το χρονικό

Το βίντεο ντοκουμέντο κόβει την ανάσα. Το μαύρο βαν, που μεταφέρει δέκα φιλάθλους του ΠΑΟΚ, συγκρούστηκε σχεδόν μετωπικά με νταλίκα και διαλύεται πάνω στο οδόστρωμα.

Ήταν ένα λεπτό πριν τη μία το μεσημέρι, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους, αλλά και επικίνδυνους αυτοκινητόδρομους της Ρουμανίας.

Στο οκταθέσιο βαν επέβαιναν δέκα φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Ο οδηγός επιχείρησε προσπέραση, έδειξε ότι επιστρέφει στη λωρίδα του, αλλά σχεδόν αμέσως βγήκε ξανά στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση που ακολούθησε με την νταλίκα ήταν σοκαριστική.

Το βαν σχεδόν θρυμματίζεται. Άνθρωποι εκτοξεύονται από τα παράθυρα. Έξι σκοτώνονται ακαριαία κι ένας στο ασθενοφόρο, κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

«Το μόνο που μίλησα ήταν με την Πρεσβεία και μου επιβεβαίωσε ότι ο αδερφός μου είναι νεκρός. Είναι τρεις τραυματίες. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο είναι στην εντατική και οι επτά είναι ψηλά», ανέφερε συγγενής θύματος.

«Οι τρεις τραυματίες έχουν τις αισθήσεις τους, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Λούγκοζ και συζητείται η διακομιδή τους στην Τιμισοάρα», υπογράμμισε ο υπ. Επικρατείας της Ρουμανίας, Ραέντ Αραφάτ.

Ξεκίνησαν οδικώς από την Κατερίνη για τη Λυών

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν από την Κατερίνη, έκαναν στάση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και είχαν προορισμό τη Γαλλία, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λυών. Ο θάνατος, όμως, τους είχε στήσει καρτέρι σε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ρουμανίας.

Όπως μεταδίδει το MEGA, στο σημείο επικράτησε πανικός. Παντού συντρίμμια, νεκροί και τραυματίες να κείτονται στο οδόστρωμα και στα χωράφια, με συνεργεία διάσωσης να προσπαθούν να παράσχουν βοήθεια. Οι καιρικές συνθήκες δυσμενείς, με τα εναέρια διασωστικά μέσα να μην απογειώνονται.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Άναψε το δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του. Δεν ολοκλήρωσε τη μετάβαση, άναψε το αριστερό φλας και κατέληξε απευθείας πάνω στην νταλίκα. Από την εικόνα φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί πως έρχεται όχημα από το αντίθετο ρεύμα, αν και όλα τα σενάρια διερευνώνται.

Ένας από τους τραυματίες ανέφερε σε γιατρό του νοσοκομείου πως το τιμόνι του οχήματος μπλόκαρε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης.

Επισκέφθηκαν τον τόπο της τραγωδίας οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

Με βαθιά συγκίνηση, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Ράζβαν Λουτσέσκου και μέλη της διοίκησης του συλλόγου κρατώντας λουλούδια πήγαν στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τον τόπο της ανείπωτης τραγωδίας, εκεί που χάθηκαν επτά νέα παιδιά, επισκέφθηκαν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Κάλυψαν τα συντρίμμια με σημαίες, μπλούζες και κασκόλ της ομάδας, τιμώντας τη μνήμη των νεαρών φιλάθλων.

Την ίδια στιγμή οι Αρχές της Ρουμανίας λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς το ταξίδι των φιλάθλων του ΠΑΟΚ κατέληξε σε τραγωδία.