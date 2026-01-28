Το όχημα είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας για τον ευρωπαϊκό αγώνα του «δικεφάλου του Βορρά». Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, ο οδηγός φαίνεται ότι προσπάθησε να κάνει προσπέραση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το βαρύ όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Φίλοι, συγγενείς, εκπαιδευτικοί και πολίτες αποχαιρετούν τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία. Το τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη (27/01), όταν μίνι βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό στην εθνική οδό DN6 – E70, στην περιοχή της Τιμισοάρα, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Από τη σύγκρουση επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.

Το όχημα είχε αναχωρήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας, όπου ο ΠΑΟΚ επρόκειτο θα έδινε τον τελευταίο αγώνα για την League Phase του Europa League. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όπως καταγράφεται σε βίντεο από το σημείο, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε προσπέραση, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με νταλίκα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η είδηση της τραγωδίας έχει «σκόρπισε» βαθιά θλίψη σε όλη την Ελλάδα, με πλήθος κόσμου να εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ, συνεχίζονται οι έρευνες των ρουμανικών Αρχών για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι δεν θα σε ξαναδώ» – «Καλό ταξίδι, αγορίνα μου»: Για τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη, τον Χρήστο, τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο, τον Θανάση, τον Χρήστο

Ο Γρηγόρης Σερέτης, ψυχολόγος και ραδιοφωνικός παραγωγός που ζει και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, αποχαιτέτησε τον φίλο του, Θανάση, γράφοντας: «Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι δεν θα σε ξαναδώ. Όσα κι αν γράψω για εσένα, θα είναι πάντα λίγα μπροστά σε όσα ήσουν και όσα άφησες πίσω σου. Κρατώ τις αναμνήσεις μας και σου υπόσχομαι πως θα μείνεις βαθιά χαραγμένος στην καρδιά και το μυαλό μου. Θανάση, ζεις, για πάντα ΠΑΟΚτσής. Καλό ταξίδι, αδελφάκο μου».

Συγκινητικό ήταν και το «αντίο» εργαζόμενου στον ΟΤΕ επί σειρά ετών στον Δημήτρη, έναν νεαρό που «σε γνώρισα πριν περίπου 6 χρόνια χαρούμενο, αισιόδοξο για το μέλλον σου, όταν ήρθες στην εταιρεία και αποφάσισες να κάνεις πρακτική άσκηση στο πρώτο σου τεχνικό πτυχίο. Η εργατικότητα, η εντιμότητα, η πραότητα του χαρακτήρα σου μοναδική, η θέληση για μάθηση εκπληκτική».

«Από την πρώτη στιγμή, νιώσαμε ότι εγώ απέκτησα ένα νέο δεύτερο γιο και εσύ έναν δεύτερο πατέρα, εσύ έναν δάσκαλο και εγώ έναν μαθητή. Εξάλλου, εσύ έτσι με έλεγες τις περισσότερες φορές “δάσκαλε, πες εκείνο ή το άλλο τεχνικό θέμα”.

Συζητούσαμε πριν από λίγες μέρες για την πρακτική του δεύτερου πτυχίου σου και μετά, να αναλάβεις το τεχνικό τμήμα της εταιρείας. Στεναχωριόμουν που ακολουθούσες την αγαπημένη ομάδα, τον ΠΑΟΚ, στα εκτός έδρας παιχνίδια και σε συμβούλευα να αποφεύγεις τις φασαρίες και να προσέχεις. Τις περισσότερες φορές, με άκουγες με σεβασμό.

Η αγάπη σου για την τέχνη, την εργασία σου, την επιστήμη και το μέλλον σου πολύ μεγάλη, όμως, η αγάπη σου για την αγαπημένη ομάδα ΠΑΟΚ πολύ μεγαλύτερη. Όταν τη Δευτέρα ήμασταν μαζί, μου ανακοίνωσες ότι θα πας με τα φιλαράκια σου στη Γαλλία για τον ΠΑΟΚ.

Προσπάθεια να σε αποτρέψω, όμως, με καθησύχασες ότι θα πάτε με βαν όλη η παρέα μέσω Ιταλίας (πώς προέκυψε Ρουμανία, δεν ξέρω). Εξάλλου, μου είπες “μην στεναχωριέσαι, το ίδιο ταξίδι κάναμε στη Γαλλία πριν λίγο καιρό”!

Όμως, η κακιά ώρα, η μοίρα και ίσως ένα λάθος δευτερολέπτου… έφυγες για το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή.

Δημήτρη, ο πόνος, η στεναχώρια, η θλίψη μας πολύ μεγάλη, τα δάκρυά μας περισσεύουν, πόσο μάλλον της αγαπημένης μανούλας που σε είχε μοναχογιό και μονάκριβο, καθώς και η αγαπημένη σου Ελπίδα, που συζητούσαμε ότι πολύ σύντομα θα πας στους οικείους της να τη ζητήσεις και που ψάχναμε σπίτι (εξού και φωτογραφία) να μείνετε μαζί.

Δημήτρη, η πραότητα του χαρακτήρα σου, η αγάπη σου για τους γύρω σου, το φωτεινό σου χαμόγελο θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας και στη σκέψη μας.

Καλό σου ταξίδι, (παιδί μου).

Ο δεύτερος πατέρας σου και δάσκαλός σου, Γιάννης», συμπληρώνει.

Τέλος, οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν νωρίτερα στην ταυτοποίηση όλων των σορών από το τροχαίο δυστύχημα. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις επτά σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος.

Διαβάστε ακόμα:ΠΑΟΚ: «Οι 2 είναι στην Εντατική και οι 7… ψηλά» – Τα πρόσωπα της τραγωδίας με τα λόγια των συγγενών τους