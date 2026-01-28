Ταξίδι 22 ωρών μέχρι τη Γαλλία θα έκαναν οι 10 νεαροί. Για την αγάπη τους, για το πάθος τους, για αυτά τα 90 λεπτά που ήθελαν να ζήσουν όλοι μαζί στηρίζοντας την αγαπημένη τους ομάδα.

«Ο αδελφός μου είναι…»

Δέκα φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν για ένα ταξίδι ζωής, όμως οι 7 δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

«Ο αδελφός μου είναι. Είναι τρεις τραυματίες ναι. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο έχω μάθει είναι στην εντατική και οι 7 είναι ‘ψηλά’», λέει αδερφός θύματος.

Ραγίζει καρδιές ο αδελφός του 30χρονου που έχασε τη ζωή του στο σοκαριστικό τροχαίο. Το χαμογελαστό παιδί που ακολουθούσε παντού την ομάδα του. Το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κατακλυστεί από συλλυπητήρια μηνύματα.

«Καλό παράδεισο αδερφέ μου θα σε θυμάμαι για πάντα σειρούλα μου. Η Παναγία να σε έχει στην αγκαλιά της».

Ο πατέρας του ψέλλισε δύο λέξεις, λέγοντας πως το μόνο που περιμένει πια είναι η σορός του αδικοχαμένου γιου του. Ό,τι πληροφορίες έχει έρχονται από τους επιζήσαντες.

«Κάποια στιγμή μιλήσαμε με τον (διασωθέντα), μιλάνε οι γιοι μου με τον (διασωθέντα). Δεν μου το έχουν πει επίσημα. Εγώ έχω κόσμο και βρήκα και τον είδα εκεί μέσα. Θα γίνει μου είπανε (η μεταφορά) με ένα C130 ή σήμερα το βράδυ ή αύριο».

Σώθηκε ο συγκάτοικός του

Άσχημα παιχνίδια της μοίρας. Ο 30χρονος Χρήστος βρήκε ακαριαίο θάνατο κατά τη μετωπική σύγκρουση, ο συγκάτοικός του Μάριος όμως κατάφερε να βγει ζωντανός από το σμπαραλιασμένο βαν.

Από την Αλεξάνδρεια ήταν και ο αδικοχαμένος Βασίλης. Είχε λαχτάρα γι’ αυτό το ταξίδι. Δεν λογάριασε χιλιόμετρα και κούραση, το μυαλό του ήταν ήδη στο γήπεδο. Δεν πρόλαβε όμως.

«Τον … καταρχήν τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια γιατί μένει το παιδί εδώ Αλεξάνδρεια. Δούλευε και σε κάτι μαγαζιά έξω. Τελευταία θυμάμαι δούλευε σε επιχείρηση με κουλουράκια. Φανατικός φίλαθλος. Την αγαπούσε την ομάδα πολύ. Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, δραστήριο παιδί, έτσι δηλαδή παιδί της πιάτσας έξω με το μεροκάματο, κοινωνικός. Με την μάνα του μένει», λέει φίλος του.

Μία εκκωφαντική σιωπή επικρατεί στις γειτονιές τους. Άνθρωποι που τους είδαν την προηγούμενη μέρα ενθουσιασμένους και χαρούμενους, δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη.

Ανάμεσα στα θύματα και ο Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη. Η ανάρτηση ενός φίλου του συγκλονίζει:

«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι δεν θα σε ξαναδώ. Όσα κι αν γράψω για εσένα θα είναι πάντα λίγα μπροστά σε όσα ήσουν και όσα άφησες πίσω. Καλό ταξίδι αδερφάκο μου».

Οι πληροφορίες που φτάνουν στις οικογένειες συγκεχυμένες και με το σταγονόμετρο. Οδηγός του μοιραίου βαν φέρεται να ήταν ένας νεαρός από την Κατερίνη. Απέφευγε τα ταξίδια το τελευταίο διάστημα γιατί πρόσφατα είχε γίνει πατέρας.

«Είναι 29 ετών και πατέρας παιδιού 3 ετών», λέει φίλη του.

Και ενώ κάποιοι συγγενείς ελπίζουν ακόμη σε ένα θαύμα, οι οικογένειες των τραυματιών πασχίζουν μάταια να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους τους.

Από χτες το βράδυ η Τούμπα γέμισε με λουλούδια και κεριά. «Καλό παράδεισο αδέλφια» έγραψαν για τους χαμένους φιλάθλους ανάβοντας φαναράκια στη Θύρα 4.

Την ίδια ώρα, χιλιόμετρα μακριά, στο σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σκέπασαν τα συντρίμμια του τροχαίου με μπλούζες και κασκόλ.

Μέσα σε τρεις μέρες η Ελλάδα θρηνεί 12 ανθρώπους. Γυναίκες που πήγαιναν μέσα στη νύχτα για μεροκάματο και νεαρά αγόρια που ξεκίνησαν με λαχτάρα ένα ταξίδι που ετοίμαζαν καιρό.

</p><p> encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture”allowfullscreenscrolling=”no”