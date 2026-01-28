Ο δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στην Κατερίνη, Αντώνης Ξυλουργίδης, δήλωσε στα parapolitika.gr ότι το βαν που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο 7 οπαδών του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό 3 ακόμα, δεν διέθετε σύστημα Lane Assist.

Σύμφωνα με τον κ. Ξυλουργίδη, παρά τις αρχικές μαρτυρίες ενός εκ των τραυματιών που ανέφερε τεχνικό πρόβλημα στο Lane Assist, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς το συγκεκριμένο όχημα ήταν κατασκευής 2017, πριν γίνει υποχρεωτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο δικηγόρος τόνισε επίσης ότι δεν ήταν υποχρεωτικό να οδηγεί επαγγελματίας το βαν, ενώ μετέφερε τα ειλικρινή συλλυπητήρια των ιδιοκτητών της εταιρείας, εκφράζοντας τη βαθιά τους λύπη για την τραγωδία: «Πρόκειται για παιδιά και η θλίψη μας είναι ανειπωτη».

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» – Τι αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ

Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση, φέρεται να είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στον Έλληνα γιατρό που βρέθηκε στο σημείο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ.

Ο Ελληνας γιατρός, Δημήτρης Κούκουλας, που έσπευσε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες του τροχαίου μετέφερε τη σοκαριστική μαρτυρία επιζώντα για το τι συνέβη. Σύμφωνα με όσα είπε, τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ επαναλάμβανε ότι κόλλησε το Lane Assist, μπλόκαρε δηλαδή το τιμόνι κατά την προσπέραση.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου της εταιρείας για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα την απώλεια και τον σοβαρό τραυματισμό συνανθρώπων μας, οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Εκ μέρους της εταιρείας μισθώσεως μέσων μεταφοράς, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Σε αυτές τις στιγμές ανείπωτης θλίψης, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στον πόνο της απώλειας ανθρώπινων ζωών.

Παράλληλα, ευχόμαστε από καρδιάς ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες, με την ελπίδα να ξεπεράσουν σύντομα τις σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες που βιώνουν.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που θρηνεί σήμερα την απώλεια μελών της.

Με σεβασμό στη μνήμη των εκλιπόντων και με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας των περιστάσεων, αναμένουμε την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, προέχει η ανθρώπινη συμπαράσταση και ο σεβασμός στον πόνο των οικογενειών.

Με εκτίμηση,

Ο νομικός παραστάτης της εταιρείας

Ξυλουργίδης Σ. Αντώνιος.