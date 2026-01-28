Οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση όλων των σορών από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις επτά σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρουμανικές αρχές αναμένεται αύριο να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες.

Όσον αφορά τους τραυματίες, αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκα η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών. Σύμφωνα με πληφορορίες, δύο από αυτούς είναι ήδη σε θέση να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, ενώ ο τρίτος έχει υποστεί πιο σοβαρούς τραυματισμούς και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση»

Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση, φέρεται να είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στον Έλληνα γιατρό που βρέθηκε στο σημείο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ.

Ο Ελληνας γιατρός, Δημήτρης Κούκουλας, που έσπευσε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες του τροχαίου μετέφερε τη σοκαριστική μαρτυρία επιζώντα για το τι συνέβη. Σύμφωνα με όσα είπε, τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ επαναλάμβανε συνέχεια ότι κόλλησε το Lane Assistance, μπλόκαρε δηλαδή το τιμόνι κατά την προσπέραση.

Ωστόσο, ειδικοί αναφέρουν ότι αφού το φλας άναψε, το σενάριο με το Lane Assistance δεν ισχύει.

«Οι σοροί έχουν φύγει από το νοσοκομείο του Λούγκος. Η πρώτη εκτίμηση έγινε εδώ στο νοσοκομείο και μετά η διακομιδή στο πανεπιστημιακό. Νοσηλεύονται σε κλινικές και είναι καλά στην υγεία τους. Ήμουν εκεί στην επίσκεψη της πρέσβειρας και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που μπήκαν να δουν τους φίλους τους. Είμαι συγκλονισμένος γιατί συναντήθηκα με τους γονείς για την ταυτοποίηση. Έχει ενεργοποιηθεί όλο το πρωτόκολλο θα γίνει στην Τιμισοάρα.

Μόλις έμαθα ότι υπήρχαν Έλληνες πήγα εκεί να βοηθήσω για να δω ποιος είναι ποιος και συνεργάστηκα με τους συναδέλφους. Συνομίλησα με τους 2 από τους 3 τραυματίες. Ο πιο ελαφρά μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane assistance. Εγινε προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι γιατί έγινε κάτι με το Line Assistance. Ενεργοποιήθηκε αυτό και μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος στον αέρα λέγοντας πως δεν είναι καλά, «δεν έχω αναπνοές, ήμουν με τη μητέρα ενός εκ των άτυχων παιδιών».

Σε ετοιμότητα C-130 για την επιστροφή των τραυματιών στην Ελλάδα

Όπως έχει γίνει γνωστό, στην Ελευσίνα βρίσκονται σε ετοιμότητα C-130 για να μεταφερθούν στη Ρουμανία και να φέρουν πίσω στην Ελλάδα τους τρεις τραματίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιστροφή στις οικογένειές τους, μπορεί να γίνει και μέσα στις επόμενες ώρες.

Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ – Οι εκτιμήσεις των γιατρών

Αισιόδοξες παραμένουν οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στον αυτοκινητόδρομο Ε-70, έξω από την πόλη Λούγκος.

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη, επισκέφθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από τη διοίκηση για την πορεία της υγείας τους.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελληνίδα πρέσβης.

Η κ. Γραμματίκη πρόσθεσε ότι ο τραυματίας που νοσηλεύεται στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος, αλλά βρίσκεται υπό τεχνική νάρκωση. Σήμερα, Τετάρτη, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου οι γιατροί να αποφασίσουν αν απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, η Ελληνίδα διπλωμάτης επισήμανε ότι η πρεσβεία συνεργάζεται στενά με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των θυμάτων, τα οποία βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος. «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί· όταν αυτό θα συμβεί, θα κινήσουμε τη διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα», δήλωσε η ίδια, υπογραμμίζοντας ότι οι συγγενείς έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ τα ονόματα των θυμάτων δεν θα δημοσιοποιηθούν πριν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

Το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες. Εκπρόσωποι των οπαδών συναντήθηκαν με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενημερώθηκαν για την κατάσταση των τραυματιών και αναχώρησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την Ελλάδα. Οι φίλαθλοι αυτοί ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία και, όταν πληροφορήθηκαν το δυστύχημα ενώ βρίσκονταν στην Ουγγαρία, διέκοψαν το ταξίδι τους για να βρεθούν στο πλευρό των συμπατριωτών τους.

«Σουρωτήρι» ο δρόμος που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση είναι το οδικό δίκτυο στο σημείο της Ρουμανίας όπου σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο δρόμος χαρακτηρίζεται από συνεχή διέλευση φορτηγών και έντονες φθορές, ενώ ακόμα και το συνεργείο που κάλυπτε το ρεπορτάζ υπέστη ζημιές κατά τη διαδρομή. «Πρόκειται για έναν δρόμο με συνεχή κίνηση φορτηγών. Σε λίγα λεπτά περάσαν δεκάδες νταλίκες, δεν σταματούν καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά δμοσιογράφος.

Το τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ βρέθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιότερα από το σημείο του δυστυχήματος, ακολουθώντας τη διαδρομή που έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Όπως περιέγραψε ο δημοσιογράφοε, το βανάκι του συνεργείου υπέστη διπλό σκίσιμο ελαστικών, γεγονός που απέδωσε στην κακή κατάσταση του δρόμου.

«Ο δρόμος στο ρουμανικό έδαφος είναι κακός γιατί έχει πάρα πολλές τρύπες. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες σε συγκεκριμένα σημεία. Ο δρόμος είναι “σουρωτήρι”», σημείωσε.

Παράλληλα τόνισε ότι, αν και το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, η κατάσταση του οδοστρώματος καθιστά τη διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος

Οι αρχές της Ρουμανίας εξετάζουν διάφορες εκδοχές για τα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή στους Έλληνες φιλάθλους. Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Αουρ, μιλώντας στο ρουμάνικο μέσο digi24, ανέλυσε τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

«Αυτό που συνέβη είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν πρόκειται για μια κλασική απώλεια ελέγχου, δηλαδή δεν κινούνταν ευθεία και ξαφνικά βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μας έκανε να υποθέσουμε ότι αποκοιμήθηκε ή ότι ήταν κουρασμένος. Πραγματοποίησε μια προσπέραση, όχι μάλιστα οριακή -είχε ξεκάθαρα χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα– όμως, σε κάποια στιγμή, έστριψε το όχημα προς τα αριστερά, ελαφρά, λίγο-λίγο, αλλά έστριψε και κατευθύνθηκε απευθείας προς το φορτηγό», δήλωσε ο Τίτι Αουρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μια εκδοχή θα μπορούσε να είναι ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Το να αποκοιμήθηκε είναι λιγότερο πιθανό, γιατί μόλις είχε ολοκληρώσει μια προσπέραση. Ή μπορεί να πρόκειται για μια έντονη διάσπαση προσοχής – κάτι που συμβαίνει συνήθως σε οδηγούς με μεγάλη εμπειρία, που κάνουν μεγάλες αποστάσεις και θεωρούν ότι, αφού έχουν κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες προσπεράσεις, τι σημασία έχει άλλη μία, πιστεύοντας ότι έχει ήδη τελειώσει την προσπέραση».

Σύμφωνα με τον ειδικό, «είτε μπήκε σε συζήτηση ή αντιπαράθεση με κάποιον μέσα στο μικρό λεωφορείο, είτε κοίταξε το κινητό του· δηλαδή μια τόσο έντονη διάσπαση προσοχής, ώστε δεν αντιλήφθηκε ότι το όχημα έστριβε προς τα αριστερά. Το γεγονός όμως ότι κατευθύνθηκε τόσο ξεκάθαρα κατευθείαν προς το φορτηγό ή, τέλος πάντων, χωρίς να προσπαθήσει να το αποφύγει, με κάνει να πιστεύω ότι η κατάσταση του οδηγού ήταν μια μορφή ασυνειδησίας – ασυνειδησία με την έννοια ότι είτε ένιωσε αδιαθεσία είτε είχε την προσοχή του αλλού – γιατί ένας οδηγός που κοιτάζει μπροστά και είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο δεν έχει πώς να κινηθεί έτσι προς τα αριστερά και να πέσει πάνω σε ένα φορτηγό TIR».

