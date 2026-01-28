Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης έστειλε μήνυμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 άτομα.

Ο μικρός εκφράζει την ενότητα και την αγάπη της κοινότητας του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα, αλλά και «πρόσωπα, ψυχές και άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα».

Συγκινημένος, δήλωσε: «Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας».

Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης έχει «αγγίξει» τα τελευταία χρόνια όλους τους οπαδούς στην Ελλάδα, με την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας», είπε μεταξύ άλλων, συγκινημένος ο μικρός Γιαννάκης.