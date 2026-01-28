Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κηρύσσει τριήμερο πένθος έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, για τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία που αφορούν φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η απόφαση για το πένθος ελήφθη από την περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Στο πλαίσιο του πένθους αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας και οι σημαίες στα κτίρια της θα κυματίζουν μεσίστιες.

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Την απόφαση έλαβε η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά, ενώ σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια εξέφρασε βαθιά θλίψη για το τραγικό γεγονός.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας. Παράλληλα, οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη τιμής και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος

Οι αρχές της Ρουμανίας διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή στους Έλληνες φιλάθλους. Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση Τίτι Αουρ, μιλώντας στο ρουμανικό μέσο digi24, ανέλυσε τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

«Αυτό που συνέβη είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν πρόκειται για μια κλασική απώλεια ελέγχου, δηλαδή δεν κινούνταν ευθεία και ξαφνικά βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μας έκανε να υποθέσουμε ότι αποκοιμήθηκε ή ότι ήταν κουρασμένος. Πραγματοποίησε μια προσπέραση, όχι μάλιστα οριακή – είχε ξεκάθαρα χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα – όμως, σε κάποια στιγμή, έστριψε το όχημα προς τα αριστερά, ελαφρά, λίγο-λίγο, αλλά έστριψε και κατευθύνθηκε απευθείας προς το φορτηγό», δήλωσε ο Τίτι Αουρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μια εκδοχή θα μπορούσε να είναι ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Το να αποκοιμήθηκε είναι λιγότερο πιθανό, γιατί μόλις είχε ολοκληρώσει μια προσπέραση. Ή μπορεί να πρόκειται για μια έντονη διάσπαση προσοχής – κάτι που συμβαίνει συνήθως σε οδηγούς με μεγάλη εμπειρία, που κάνουν μεγάλες αποστάσεις και θεωρούν ότι, αφού έχουν κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες προσπεράσεις, τι σημασία έχει άλλη μία, πιστεύοντας ότι έχει ήδη τελειώσει την προσπέραση».

Σύμφωνα με τον ειδικό, «είτε μπήκε σε συζήτηση ή αντιπαράθεση με κάποιον μέσα στο μικρό λεωφορείο, είτε κοίταξε το κινητό του· δηλαδή μια τόσο έντονη διάσπαση προσοχής, ώστε δεν αντιλήφθηκε ότι το όχημα έστριβε προς τα αριστερά. Το γεγονός όμως ότι κατευθύνθηκε τόσο ξεκάθαρα κατευθείαν προς το φορτηγό ή, τέλος πάντων, χωρίς να προσπαθήσει να το αποφύγει, με κάνει να πιστεύω ότι η κατάσταση του οδηγού ήταν μια μορφή ασυνειδησίας – ασυνειδησία με την έννοια ότι είτε ένιωσε αδιαθεσία είτε είχε την προσοχή του αλλού – γιατί ένας οδηγός που κοιτάζει μπροστά και είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο δεν έχει πώς να κινηθεί έτσι προς τα αριστερά και να πέσει πάνω σε ένα φορτηγό TIR».

Κανονικά ο αγώνας ΠΑΟΚ – Λιόν, με φόρο τιμής στα θύματα

Η UEFA αποφάσισε πως ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στις 29 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την τραγωδία. Η ΠΑΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για τον τρόπο απόδοσης τιμής στα θύματα, ενώ οι σημαίες στην Τούμπα θα κυματίζουν μεσίστια.

Ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ, ταξίδεψε στη Ρουμανία μαζί με νομικούς εκπροσώπους για να συνδράμουν στις διαδικασίες και να στηρίξουν τους τραυματίες. Παράλληλα, υπάρχει συντονισμός με το Μέγαρο Μαξίμου και τα αρμόδια υπουργεία.