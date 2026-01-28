Θρήνο έχει προκαλέσει η είδηση του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ένας εκ των τραυματιών, φέρεται να είπε σε Έλληνα γιατρό που έσπευσε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν ότι κόλλησε το Lane Assistance, μπλόκαρε δηλαδή το τιμόνι κατά την προσπέραση.

Τι είναι το Lane Assistance

Το Lane Assistance είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδήγησης που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας. Μέσω καμερών, συνήθως τοποθετημένων στο παρμπρίζ, το σύστημα αναγνωρίζει τις διαγραμμίσεις του δρόμου και παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με αυτές.

Όταν το όχημα αρχίσει να αποκλίνει από τη λωρίδα χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας, το Lane Assistance προειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικά ή οπτικά σήματα ή με δόνηση στο τιμόνι. Σε πιο εξελιγμένες εκδόσεις, επεμβαίνει ελαφρά στο σύστημα διεύθυνσης, κατευθύνοντας το όχημα πίσω στο κέντρο της λωρίδας.

Η αποτελεσματικότητά του μπορεί να περιοριστεί σε περιπτώσεις κακής ορατότητας, φθαρμένων διαγραμμίσεων ή έντονων καιρικών συνθηκών. Για τον λόγο αυτό, το Lane Assistance λειτουργεί επικουρικά και όχι ως κύριο μέσο ελέγχου της πορείας του αυτοκινήτου.