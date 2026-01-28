Αισιόδοξες παραμένουν οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στον αυτοκινητόδρομο Ε-70, έξω από την πόλη Λούγκος.

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη, επισκέφθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από τη διοίκηση για την πορεία της υγείας τους.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελληνίδα πρέσβης.

Η κ. Γραμματίκη πρόσθεσε ότι ο τραυματίας που νοσηλεύεται στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος, αλλά βρίσκεται υπό τεχνική νάρκωση. Σήμερα, Τετάρτη, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου οι γιατροί να αποφασίσουν αν απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, η Ελληνίδα διπλωμάτης επισήμανε ότι η πρεσβεία συνεργάζεται στενά με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των θυμάτων, τα οποία βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος. «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί· όταν αυτό θα συμβεί, θα κινήσουμε τη διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα», δήλωσε η ίδια, υπογραμμίζοντας ότι οι συγγενείς έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ τα ονόματα των θυμάτων δεν θα δημοσιοποιηθούν πριν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

Το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες. Εκπρόσωποι των οπαδών συναντήθηκαν με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενημερώθηκαν για την κατάσταση των τραυματιών και αναχώρησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την Ελλάδα. Οι φίλαθλοι αυτοί ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία και, όταν πληροφορήθηκαν το δυστύχημα ενώ βρίσκονταν στην Ουγγαρία, διέκοψαν το ταξίδι τους για να βρεθούν στο πλευρό των συμπατριωτών τους.

Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος

Οι αρχές της Ρουμανίας εξετάζουν διάφορες εκδοχές για τα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή στους Έλληνες φιλάθλους. Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Αουρ, μιλώντας στο ρουμάνικο μέσο digi24, ανέλυσε τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

«Αυτό που συνέβη είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν πρόκειται για μια κλασική απώλεια ελέγχου, δηλαδή δεν κινούνταν ευθεία και ξαφνικά βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μας έκανε να υποθέσουμε ότι αποκοιμήθηκε ή ότι ήταν κουρασμένος. Πραγματοποίησε μια προσπέραση, όχι μάλιστα οριακή -είχε ξεκάθαρα χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα– όμως, σε κάποια στιγμή, έστριψε το όχημα προς τα αριστερά, ελαφρά, λίγο-λίγο, αλλά έστριψε και κατευθύνθηκε απευθείας προς το φορτηγό», δήλωσε ο Τίτι Αουρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μια εκδοχή θα μπορούσε να είναι ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Το να αποκοιμήθηκε είναι λιγότερο πιθανό, γιατί μόλις είχε ολοκληρώσει μια προσπέραση. Ή μπορεί να πρόκειται για μια έντονη διάσπαση προσοχής – κάτι που συμβαίνει συνήθως σε οδηγούς με μεγάλη εμπειρία, που κάνουν μεγάλες αποστάσεις και θεωρούν ότι, αφού έχουν κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες προσπεράσεις, τι σημασία έχει άλλη μία, πιστεύοντας ότι έχει ήδη τελειώσει την προσπέραση».

Σύμφωνα με τον ειδικό, «είτε μπήκε σε συζήτηση ή αντιπαράθεση με κάποιον μέσα στο μικρό λεωφορείο, είτε κοίταξε το κινητό του· δηλαδή μια τόσο έντονη διάσπαση προσοχής, ώστε δεν αντιλήφθηκε ότι το όχημα έστριβε προς τα αριστερά. Το γεγονός όμως ότι κατευθύνθηκε τόσο ξεκάθαρα κατευθείαν προς το φορτηγό ή, τέλος πάντων, χωρίς να προσπαθήσει να το αποφύγει, με κάνει να πιστεύω ότι η κατάσταση του οδηγού ήταν μια μορφή ασυνειδησίας – ασυνειδησία με την έννοια ότι είτε ένιωσε αδιαθεσία είτε είχε την προσοχή του αλλού – γιατί ένας οδηγός που κοιτάζει μπροστά και είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο δεν έχει πώς να κινηθεί έτσι προς τα αριστερά και να πέσει πάνω σε ένα φορτηγό TIR».

Κανονικά ο αγώνας ΠΑΟΚ – Λιόν, με φόρο τιμής στα θύματα

Η UEFA αποφάσισε πως ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στις 29 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί κανονικά, παρά την τραγωδία. Η ΠΑΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για τον τρόπο απόδοσης τιμής στα θύματα, ενώ οι σημαίες στην Τούμπα θα κυματίζουν μεσίστια.

Ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ, ταξίδεψε στη Ρουμανία μαζί με νομικούς εκπροσώπους για να συνδράμουν στις διαδικασίες και να στηρίξουν τους τραυματίες. Παράλληλα, υπάρχει συντονισμός με το Μέγαρο Μαξίμου και τα αρμόδια υπουργεία.