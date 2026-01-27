Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα μίλησε σε ρουμανικό μέσο για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών από το σοκαριστικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Οι τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Τιμισοάρα, Casa Austria. Ο ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας.

Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάι Μπαλάν.