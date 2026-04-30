Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα, Πέμπτη, από τον διοικητή της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, σχετικά με νέα στρατιωτικά σχέδια που αφορούν πιθανή δράση κατά του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Η συνάντηση αυτή, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επανεκκινήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Στόχος του φαίνεται να είναι είτε η άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις είτε η επιβολή ενός τελικού πλήγματος στο Ιράν πριν από τον τερματισμό του πολέμου.

Η CENTCOM έχει, σύμφωνα με τρεις πηγές, εκπονήσει σχέδιο για μια «σύντομη αλλά ισχυρή» σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Το σχέδιο αυτό φέρεται να περιλαμβάνει πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, με στόχο να αναγκαστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Εναλλακτικά σενάρια στρατιωτικής δράσης

Ένα δεύτερο σχέδιο που θα παρουσιαστεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη τμήματος του Στενού του Ορμούζ, ώστε να διασφαλιστεί η επαναλειτουργία του για την εμπορική ναυτιλία. Σύμφωνα με τις πηγές, μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τη συμμετοχή χερσαίων δυνάμεων.

Παράλληλα, εξετάζεται και μια τρίτη επιλογή, που αφορά επιχείρηση ειδικών δυνάμεων με σκοπό την εξασφάλιση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το σενάριο αυτό έχει συζητηθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να τεθεί εκ νέου προς αξιολόγηση.

Δηλώσεις Τραμπ και πιθανές αντιδράσεις

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στο Axios ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς». Δύο πηγές ανέφεραν στο ίδιο μέσο ότι προς το παρόν ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει τον αποκλεισμό ως το βασικό εργαλείο πίεσης, χωρίς να αποκλείει όμως στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει.

Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικοί σχεδιαστές των ΗΠΑ εξετάζουν την πιθανότητα το Ιράν να απαντήσει με στρατιωτικές ενέργειες εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ως αντίποινα για έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό.