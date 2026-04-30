Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Μακρισίων Ηλείας το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, όταν ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι μετά από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε κεντρική οδική αρτηρία του χωριού. Ο 13χρονος φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει σταθμευμένο όχημα στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας ελιγμό που τον έφερε σε μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, περιγράφοντας τις δραματικές προσπάθειες ανάνηψης του 13χρονου.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο – ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο.

Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε βάρος του οδηγού του οχήματος, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.

Ανησυχητικά στοιχεία για τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της ρύθμισης της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από ανήλικους σε πολυσύχναστους δρόμους. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στο Mega πως «τουλάχιστον ένα παιδί την ημέρα φτάνει στο νοσοκομείο από ατύχημα με πατίνι» και πρόσθεσε ότι «περισσότερα από 400 παιδιά βρέθηκαν στα νοσοκομεία μέσα σ’ ένα χρόνο από ατυχήματα με πατίνια».

Ο ίδιος επισήμανε πως «δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από πατίνια. Κάτι πρέπει να διορθωθεί στην οδήγηση και τα μέτρα προστασίας».

Τα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη μικροκινητικότητα

Στην Ευρώπη, τα ποσοστά τραυματισμών από κοινόχρηστα ηλεκτρικά σκούτερ και ποδήλατα μειώθηκαν ξανά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Micro-Mobility for Europe (MMfE), ενός βιομηχανικού συνασπισμού που εκπροσωπεί τους φορείς κοινής μικροκινητικότητας Bolt, Dott, Lime και Voi.

Η «χειρότερη» χώρα κατέγραψε 13,4 τραυματισμούς ανά εκατομμύριο χιλιόμετρα, ενώ η «καλύτερη» μόλις 1,2. Το ποσοστό θανατηφόρων συμβάντων ήταν 0,015 ανά εκατομμύριο χιλιόμετρα. Στη Γερμανία καταγράφηκαν επτά θάνατοι το 2021 από ενοικιαζόμενα πατίνια, ενώ στη Γαλλία περίπου τέσσερις θάνατοι και 284 τραυματισμοί ετησίως.

Η χρήση κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση, με τα ταξίδια να αυξάνονται κατά 72,3% και τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά 49% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, οι τραυματισμοί ανά εκατομμύριο ταξιδιών μειώθηκαν κατά 18,4% σε σχέση με το 2024.

Οι λόγοι της βελτίωσης

Ο συμπρόεδρος της MMfE, Marc Naether, εξήγησε στη Zag Daily ότι η βελτίωση οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων: «Καλύτερες υποδομές σε πολλές πόλεις, αυξανόμενη εξοικείωση των οδηγών και ισχυρό φαινόμενο “ασφάλειας σε αριθμούς”, καθώς περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα».

Πρόσθεσε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης επενδύουν συνεχώς στην ποιότητα, τη συντήρηση και την εκπαίδευση των χρηστών, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον.

Τα δεδομένα του 2025 καλύπτουν περισσότερα από 353 εκατομμύρια κοινόχρηστα ταξίδια με ηλεκτρικά σκούτερ, συνολικής απόστασης 640 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, καθώς και 136 εκατομμύρια ταξίδια με ηλεκτρικά ποδήλατα που διένυσαν πάνω από 354 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Η έρευνα αφορά την ΕΕ27, το Ισραήλ, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.