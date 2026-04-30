Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην κατάσχεση σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε ιρανικά κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι η επιχείρηση έχει οδηγήσει την Τεχεράνη σε «κατάσταση κρίσης».

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές «κατάφεραν να δεσμεύσουν περίπου 350 εκατομμύρια σε crypto assets, ενώ προστέθηκαν άλλα 100 εκατομμύρια από πρόσφατες ενέργειες», ανεβάζοντας το συνολικό ποσό κοντά στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Όπως εξήγησε, η εκστρατεία οικονομικής πίεσης ξεκίνησε με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο και εντάθηκε εκ νέου πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον περιορισμό των οικονομικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Αυστηρό μήνυμα προς τρίτες χώρες

Η Ουάσινγκτον εντείνει παράλληλα τις πιέσεις προς τρίτες χώρες και εταιρείες, ζητώντας τους να διακόψουν κάθε οικονομική συνεργασία με το Ιράν. «Έχουμε προειδοποιήσει αγοραστές ιρανικού πετρελαίου ότι είμαστε διατεθειμένοι να επιβάλουμε δευτερογενείς κυρώσεις στις βιομηχανίες και τις τράπεζές τους, αν συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράν», τόνισε ο Μπέσεντ.

Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο συνδυασμός των οικονομικών μέτρων και του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια θα προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οικονομία της χώρας.

Αντίδραση από την Τεχεράνη

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απέρριψε τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αυτή θα οδηγήσει κυρίως σε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επέκρινε τον Μπέσεντ, χαρακτηρίζοντας τις συμβουλές του προς τον Τραμπ «ανοησίες» σε ανάρτησή του.