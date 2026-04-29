Πολιτική αλλαγή δηλώνουν ότι θέλουν 6 στους 10 Έλληνες, ωστόσο εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν πρέπει να πάει η χώρα σε πρόωρες εκλογές ή να εξαντλήσει την τετραετία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βλέπει τα ποσοστά της να υποχωρούν σημαντικά στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, χωρίς ωστόσο να απειλείται η πρωτιά της.

Ειδικότερα, στην πανελλαδική τηλεφωνική δημοσκόπηση που διενήργησε η Metron Analysis το διάστημα 21-27 Απριλίου σε δείγμα 1.300 πολιτών με δικαίωμα ψήφου, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21,5% (από 23,8% στην προηγούμενη δημοσκόπηση) με το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει λίγο στο 11,3% (από 10,4%). Με απώλειες ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,8% (από 8%) και με κέρδη η Ελληνική Λύση με 7,7% (από 6,8%).

Έπονται το ΚΚΕ με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, η Νέα Αριστερά με 1,8%, η ΝΙΚΗ με 1,4% και οι Σπαρτιάτες με 0,4%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 8,1%, άκυρο/λευκό δηλώνει ότι θα ψηφίσουν το 3,2%, ότι δεν θα ψηφίσουν το 6,7%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος αυξάνεται στο 14,9% (από 13%).

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία υπολείπεται του 30%, καθώς υποχωρεί στο 28,6% (από 31,1%) με το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει στο 15% (από 13,6%). Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4%, η Ελληνική Λύση με 10,2%, το ΚΚΕ με 8,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,3%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νέα Αριστερά με 2,4%, η ΝΙΚΗ με 1,9%, το ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1,1%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 9,6%.

Όσον αφορά στην πορεία της χώρας, 2 στους 3 πολίτες (66%) θεωρούν ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, το 28% εκτιμά ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, το 4% απαντά ότι δεν κινείται ούτε προς τη σωστή, ούτε προς τη λάθος κατεύθυνση και το 2% δεν απαντά.

Αλλά και όσον αφορά στην προσωπική κατάσταση σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ένας στους δύο πολίτες (49%) απαντά ότι βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση, το 35% ότι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και το 16% ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Στο ερώτημα δε, αν φανταστούμε τον κόσμο σαν μια πόλη προστατευμένη από ένα κάστρο που περικλείεται από μια έρημο, εσείς θα λέγατε ότι είστε στους προστατευμένους μέσα στο κάστρο ή στους απροστάτευτους στην έρημο, το 51% απαντά ότι αισθάνεται απροστάτευτο και το 46% προστατευμένο.

Όσον αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τον θόρυβοι που έχει προκληθεί από τις αντιδράσεις κυβερνητικών στελεχών, το 78% απαντά ότι ωφελεί τη χώρα η συμμετοχή μας στον θεσμό αυτό και το 14% ότι την βλάπτει.

Τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας σύμφωνα με τους πολίτες εξακολουθούν να είναι η ακρίβεια (46%) και η οικονομία (36%) με την κρίση των θεσμών να ακολουθεί (20%), την διαφθορά να ανεβαίνει (17%) και την ανασφάλεια/ανεπάρκεια της κυβέρνησης (10%).

Όσον αφορά στο έργο της κυβέρνησης, αποτυπώνεται ένα αρνητικό κλίμα, με τα θέματα της οικονομίας (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία, κλπ) να συγκεντρώνει τις περισσότερες αρνητικές εντυπώσεις (79%), τα θέματα Δημοκρατίας και Θεσμών να ακολουθούν με 76% αρνητικές εντυπώσεις και τα θέματα καθημερινότητας (σχέσεις κράτους-πολίτη, κράτος πρόνοιας, ασφάλεια, κλπ) να έπονται με 66% αρνητικές εντυπώσεις και μόνο στα γεωπολιτικά και τα θέματα διαθνών σχέσεων να φαίνεται ότι τα πάει κάπως καλύτερα, με τις αρνητικές εντυπώσεις όμως να υπερισχύουν με 45% έναντι των θετικών που συγκεντρώνουν (39%).

Συνολικά δε το έργο της κυβέρνησης αξιολογείται αρνητικά από το 71% και θετικά από το 24%.

Παρόμοια είναι και η αξιολόγηση του πρωθυπουργού, με το 69% να έχει αρνητική γνώμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 27% θετική.

Στην αντίπερα όχθη ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, καθώς το 77% των πολιτών αξιολογεί αρνητικά το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση και μόλις το 14% θετικά.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και του αρχηγού του, καθώς το 76% αξιολογεί αρνητικά τον Νίκο Ανδρουλάκη και μόλις το 16% θετικά.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό, o «κανένας» προηγείται με 30%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει το 26%, τον Αλέξη Τσίπρα το 7%, τον Νίκο Ανδρουλάκη το 6%, ενώ το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνουν τόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όσο και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών

Στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξακολουθεί να προηγείται έστω και με πτώση με 35%, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ακολουθεί με 33% και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 30%, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος ανεβαίνει στο 29%.

Δημοφιλία Προέδρου της Δημοκρατίας και προέδρου του Κοινοβουλίου

Χαμηλή παραμένει την ίδια ώρα η δημοφιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίς συγκεντρώνει 61% αρνητικές γνώμες και μόλις 21% θετικές.

Αρνητική όμως είναι και η εικόνα που έχουν οι πολίτες για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος συγκεντρώνει 44% αρνητικές γνώμες και 43% θετικές.

Πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή

Στο ερώτημα αν χρειάζεται περισσότερο σήμερα η πολιτική σταθερότητα ή η πολιτική αλλαγή, το 60% απαντά πολιτική αλλαγή, έναντι 39% που θέλει πολιτική σταθερότητα.

Ωστόσο, στο ερώτημα αν θέλουν πρόωρες εκλογές ή ολοκλήρωσης της τετραετίας, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι, με το 51% να θέλει πρόωρες εκλογές και το 46% ολοκλήρωση της τετραετίας.

Στο ερώτημα αν προτιμούν αυτοδύναμες κυβνερνήσεις ή κυβερνήσεις συνεργασίας, το 53% τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας και το 44% υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Τσίπρας Vs Καρυστιανού

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα και στο πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το κόμμα του, το 21% απαντά πολύ ή αρκετά πιθανό και το 78% απίθανο ή όχι τόσο πιθανό.

Στο ίδιο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού, το 27% απαντά ότι είναι πολύ ή αρκεά πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της και το 71% ότι είναι απίθανο ή όχι τόσο πιθανό.

Η Μαρία Καρυστιανού ως πολιτικό πρόσπωπο συγκεντρώνει 44 θετικές ή μάλλον θετικές γνώμες και 47% αρνητικές ή μάλλον αρνητικές γνώμες.

Πόλεμος στο Ιράν και σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

Όσον αφορά τις χώρες για την οποία οι Έλληνες έχουν θετική γνώμη, την Γαλλία απαντά το 66%, με την Κίνα να ακολουθεί με 55%, την Γερμανία 37%, τη Ρωσία 32% και τις ΗΠΑ 26%.

Όσον αφορά σε γεωπολιτικά ζητήματα, το 76% των πολιτών χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, έναντι μόλις 20% που πιστεύει ότι ήταν δικαιολογημένη.

Όσον αφορά στις σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον με αφορμή και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ, το 54% των πολιτών εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να είναι συμμαχικές δυνάμεις και το 41% ότι θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.