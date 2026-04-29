Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», ενώ το πρωί της Τετάρτης (29/04) έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους, σε μια περίοδο όπου η ατμόσφαιρα παραμένει ιδιαίτερα γιορτινή λόγω της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ.

Μάλιστα, σχολιάζοντας με χιούμορ το κλίμα ενθουσιασμού, ανέφερε πως αισθάνεται… «ομιλίτης», αποτυπώνοντας τη διάχυτη ευφορία που επικρατεί στην πόλη μετά τη σημαντική επιτυχία της ομάδας.

