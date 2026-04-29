Αύξηση στα αποθέματα νερού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στους ταμιευτήρες, προσφέροντας σημαντική ανάσα για την υδροδότηση της Αττικής. Τα στοιχεία δείχνουν εντυπωσιακή ενίσχυση, με τα αποθέματα να πλησιάζουν τον διπλασιασμό τους σε σχέση με την έναρξη του υδρολογικού έτους.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, στις 29 Απριλίου τα συνολικά αποθέματα φτάνουν τα 771.817.000 κυβικά μέτρα, έναντι 640.610.000 κυβικών μέτρων την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση αντιστοιχεί σε 131.207.000 κυβικά μέτρα περισσότερο νερό στους ταμιευτήρες.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με την 1η Οκτωβρίου 2025, οπότε τα αποθέματα ήταν μόλις 402.160.000 κυβικά μέτρα. Μέσα σε λίγους μήνες, η ποσότητα αυτή σχεδόν διπλασιάστηκε, αποτυπώνοντας τη θεαματική βελτίωση της υδρολογικής εικόνας.

Η ενίσχυση των αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ αποδίδεται στις έντονες και διαδοχικές κακοκαιρίες του φετινού χειμώνα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν προβλήματα, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στο «γέμισμα» των βασικών ταμιευτήρων της πρωτεύουσας – του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου και του Εύηνου – καθώς και του συστήματος μεταφοράς μέσω της σήραγγας Ευήνου – Μόρνου και των γεωτρήσεων.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα αποθέματα ξεπέρασαν ξανά το όριο των 700 εκατ. κυβικών μέτρων, επίπεδο που είχε να σημειωθεί από τον Αύγουστο του 2024.

Η λίμνη του Μόρνου σε άνοδο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της λίμνης του Μόρνου, η οποία αποτελεί βασική πηγή υδροδότησης της Αθήνας. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα, στις 27 Απριλίου 2026 η επιφάνειά της ανήλθε σε 15,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έναντι μέσου όρου 17,5 km² για την περίοδο 2016-2024.

Αν και η απόκλιση παραμένει στο -11%, η βελτίωση είναι αξιοσημείωτη σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026, όταν η λίμνη είχε περιοριστεί στα 13,0 km² (-26%). Μέσα σε δύο μόλις μήνες, η λίμνη «ανέκτησε» σημαντικό μέρος της έκτασής της, αποτυπώνοντας την αύξηση των υδάτινων αποθεμάτων.

Η λειψυδρία παραμένει πρόκληση

Παρά τη θετική εξέλιξη, το ζήτημα της λειψυδρίας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι αυξομειώσεις στα αποθέματα συνδέονται άμεσα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή.

Η ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων παραμένει επιτακτική, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για το μέλλον της Αττικής.