Αύξηση αποθεμάτων νερού στον Πηνειό και τον Μόρνο μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις εξαιτίας της τελευταίας κακοκαιρίας.

Η στάθμη της λίμνης του Μόρνου έχει ανέβει κατά 25% σε σύγκριση με τον περασμένο Νοέμβριο, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση στη λειψυδρία.

Τον Νοέμβριο του 2025 υπήρχαν 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον Μόρνο, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 η ποσότητα ανέβηκε σε 481 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Αύξηση αποθεμάτων νερού καταγράφεται στον Πηνειό και τον Μόρνο μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την επερχόμενη αρδευτική περίοδο.

Η πρόσφατη κακοκαιρία φαίνεται να έδωσε προσωρινή λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας στον Μόρνο. Σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο, η στάθμη της λίμνης έχει αυξηθεί κατά περίπου 25%.

Τον Νοέμβριο του 2025 υπήρχαν 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 οι μετρήσεις δείχνουν 481 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Παρά τη σημαντική άνοδο, για να θεωρηθεί ότι η λίμνη «γεμίζει» θα πρέπει να φτάσει τα 654 εκατομμύρια κυβικά, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ακόμη απόσταση από την πλήρη αποκατάσταση των αποθεμάτων.

Βελτίωση και στον Πηνειό

Αισθητά βελτιωμένη είναι και η εικόνα της τεχνητής λίμνης Καραμανλή στο φράγμα του Πηνειού. Τα χιόνια στον Ερύμανθο και οι συνεχείς βροχοπτώσεις στην Ηλεία αύξησαν θεαματικά τα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Σύμφωνα με τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, η στάθμη του νερού έχει φτάσει τα 82 μέτρα, όταν πέρυσι τον Απρίλιο η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε από τα 83 μέτρα. Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, οι παραγωγοί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για μια ομαλή και ποιοτική αρδευτική περίοδο.

Η εικόνα στα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ

Η αυξητική τάση των αποθεμάτων είχε γίνει εμφανής ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν κατά περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας, τα αποθέματα παραμένουν μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σε σύγκριση με πέρυσι την ίδια περίοδο.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ επισημαίνουν ότι, αν και η βελτίωση αποτελεί μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει υπαρκτό. Παράλληλα, προχωρά με ταχείς ρυθμούς η εφαρμογή του σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει έργα όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία και νέες γεωτρήσεις.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη Στερεά Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις χιονοπτώσεις στα ορεινά, οδήγησαν μεγάλους όγκους νερού προς τη λίμνη Υλίκη, συμβάλλοντας στην μερική αναπλήρωση των υδάτινων αποθεμάτων που είχαν μειωθεί.

Η Υλίκη εντάχθηκε στο υδραγωγικό σύστημα της Αθήνας το 2024 μαζί με τις γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας στις υπώρειες της Πάρνηθας λόγω της μείωσης των αποθεμάτων νερού.

Το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλος όγκος νερού να κατευθυνθεί προς τη λίμνη Υλίκη, όπως καταγράφει το βίντεο του Up Stories: