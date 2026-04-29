Ο Τζόσεπ Πουέρτο μίλησε ενόψει του Game 2 της σειράς playoffs της EuroLeague ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό AKTOR, που θα διεξαχθεί στις 30 Απριλίου στις 21:45.

Μετά την οριακή ήττα της ομάδας του στο πρώτο ματς (68-67), ο Ισπανός παίκτης αναφέρθηκε στην προσέγγιση της Βαλένθια στη σειρά, τονίζοντας ότι η ομάδα του αγωνίζεται χωρίς ιδιαίτερη πίεση και με στόχο να απολαύσει τη διαδικασία.

Παράλληλα, σχολίασε την εικόνα του πρώτου αγώνα, την ατμόσφαιρα στο γεμάτο γήπεδο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του προετοιμάζεται για τη συνέχεια των playoffs.

Ο ίδιος δεν δίστασε να αναγνωρίσει τη δυναμική του Παναθηναϊκού AKTOR, χαρακτηρίζοντάς τον ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague και μια ομάδα ικανή να φτάσει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ποιά από τις δύο ομάδες έχει περισσότερη πίεση να πάρει τη νίκη στη δεύτερη αναμέτρηση:

“Εκείνοι είναι τα φαβορί, έχουν φτιάξει την ομάδα για να κατακτήσουν την EuroLeague. Νομίζω ότι το να βλέπουμε πώς πανηγύριζαν τη νίκη, μόνο αυτό μας δίνει πολύ ενθουσιασμό και θέληση να παλέψουμε τη σειρά. Στο τέλος δεν έχουμε καμία πίεση, έχουμε μεγάλη όρεξη να επιστρέψουμε την Πέμπτη, να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα που υπήρχε και να ζήσουμε ένα παιχνίδι playoffs της EuroLeague, που είναι κάτι μοναδικό”.

Για το ότι δίνουν έναν αγώνα τέτοιου επιπέδου στην έδρα τους, με το Roig Arena κατάμεστο:

“Νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω αυτή την ευκαιρία. Είναι κάτι ιστορικό στη Βαλένθια και είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία”.

Για την αντιμετώπισή τους σχετικά με το Game 2:

“Η ομάδα παραμένει πολύ motivated, έχουμε πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μας ότι κάθε παιχνίδι είναι μια νέα ευκαιρία, ότι είναι μια μεγάλη σειρά. Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία να έρθει η Πέμπτη για να μπούμε στο παρκέ και να παλέψουμε ξανά για όλα”.