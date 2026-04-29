Ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται πλέον στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς απέναντι στη Βαλένθια, με τον Ματίας Λεσόρ να τονίζει την ανάγκη για απόλυτη ετοιμότητα από τον ίδιο και τους συμπαίκτες του.

Ο Γάλλος σέντερ επισήμανε ότι η ομάδα του πρέπει να δώσει το μέγιστο δυνατό, δείχνοντας ιδιαίτερη προσήλωση στην άμυνα και μαχητικότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως δεν είναι ξεκάθαρο τι μορφή θα έχει το παιχνίδι, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την εξέλιξή του.

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ:

«Θα δούμε στο παρκέ. Είναι κάτι που δεν μπορείς να προβλέψεις, ίσως είναι πιο επιθετικό το παιχνίδι, ίσως και όχι. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σκληρά, να παλέψουμε, να ματσάρουμε την ένταση και να κάνουμε το ίδιο που κάναμε στο Game 1 στην άμυνα»

Για το τι ειπώθηκε στο video call με τον Σλούκα: «Εγώ έκανα την ρουτίνα μου, δεν είχα κάποιο video call με τον Σλούκα, ίσως κάποιοι άλλοι συμπαίκτες μου είχαν».

Για τον βαθμό ετοιμότητας: «Είναι αυτό για το οποίο παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Είναι παιχνίδι πλέι οφ. Είναι κάτι που προετοιμάζεσαι στα προηγούμενα 38 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Πρέπει να αποδεχτούμε τέτοιες στιγμές και όταν κερδίζεις οι στιγμές είναι πιο απολαυστικές».

Για το σχόλιο του Μπράξτον Κι πως θα ήθελε να κλειδώσει στα αποδυτήρια τον Λεσόρ: «Δεν ξέρω τι να πω. Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει. Έχω ακόμα δρόμο για να βρω και πάλι τον εαυτό μου πλήρως, αλλά εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει».