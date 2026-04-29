Ο Κάρλο Αντσελότι έκλεψε τις εντυπώσεις με μια αυθόρμητη στιγμή που καταγράφηκε on camera, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Νεϊμάρ θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας για το επερχόμενο Μουντιάλ.

Η τελική λίστα της «σελεσάο» αναμένεται να ανακοινωθεί στις 18 Μαΐου, ωστόσο ένα στιγμιότυπο με τον Ιταλό τεχνικό έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις.

Κατά τη συνάντησή του με δύο μικρούς φιλάθλους, οι οποίοι του ζήτησαν αυτόγραφα και μια φωτογραφία, δεν δίστασαν να τον ρωτήσουν αν σκοπεύει να καλέσει τον Νεϊμάρ. Ο έμπειρος προπονητής απάντησε χαμογελώντας «φυσικά», δίνοντας τροφή για σχόλια.

View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport)

Ο Αντσελότι, που έχει περάσει από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και πλέον βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Βραζιλίας, έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Παραμένει άγνωστο αν η απάντησή του αντικατοπτρίζει την πραγματική του πρόθεση ή αν ειπώθηκε για να ικανοποιήσει τους νεαρούς θαυμαστές. Η οριστική απάντηση θα δοθεί με την ανακοίνωση των κλήσεων.