Η Σάντος αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Σαν Λορέντζο στο Copa Sudamericana, σε ένα παιχνίδι όπου ο Νεϊμάρ ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός προσπαθεί να βρει αγωνιστικό ρυθμό, με στόχο να πείσει τον Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην εθνική ομάδα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά τον αγώνα στην Αργεντινή, εξέφρασε ξανά την επιθυμία του να αγωνιστεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, δείχνοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στον μεγάλο του στόχο. «Σκέφτομαι το Παγκόσμιο Κύπελλο, ελπίζω να μπορώ να πάω».