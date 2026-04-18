Εδώ και αρκετό καιρό είναι γνωστό ότι ο Νεϊμάρ αποτελεί πρότυπο για τον Λαμίν Γιαμάλ, με τον νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα να έχει εκφράσει την εκτίμησή του προς τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή πολλές φορές.

Από την άλλη, ο Νεϊμάρ δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τον Ισπανό, αναγνωρίζοντας τον ως ένα από τα πιο ταλαντούχα νέα πρόσωπα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο παίκτης της Σάντος δήλωσε πως το ταλέντο του Γιαμάλ είναι εξαιρετικό και του θυμίζει τον Μέσι, αλλά και τον ίδιο στην αρχή της καριέρας του. Επίσης, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό από το Champions League, επισημαίνοντας πως ο 18χρονος έδωσε τα πάντα για την ομάδα του.

🎙️Neymar: “Lamine Yamal? I truly believe he’s one of the greatest teenage sensations football has ever seen. There was Messi, there was me… but what this kid is doing at 18 is simply unreal. I felt bad for him when he got knocked out of the Champions League. He gave… pic.twitter.com/sBiw7q6RoB — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 17, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νεϊμαρ:

«Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες που έχει δει ποτέ το ποδόσφαιρο. Ήταν ο Μέσι, ήμουν εγώ… αλλά αυτό που κάνει αυτό το παιδί στα 18 του είναι απλά απίστευτο. Λυπήθηκα γι’ αυτόν όταν αποκλείστηκε από το Champions League. Έδωσε τα πάντα, »πυροδότησε» την ανατροπή, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όλα μπορούν να συμβούν. Η ώρα του έρχεται. Ελπίζω να κερδίσει του χρόνου… και γιατί όχι και τη Χρυσή Μπάλα; Είναι ξεχωριστός. Ένας από αυτούς τους παίκτες που θα υποστηρίζω πάντα».