Κανονικά θα ήταν απλά μία αναμέτρηση απλή, εύκολη, μία τυπική διαδικασία τέλος πάντων για τη Σάντος του Νεϊμάρ. Αντίπαλος τα ξημερώματα ήταν η Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για το Κόπα Σουνταμερικάνα. Ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Κι’ όμως, στο Βίλα Μπελμίρο η Σάντος πάλι δεν ήταν πειστική, πάλι δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει νίκη.

Παρά το θετικό αρχικό ξεκίνημα της παρέας του Νεϊμάρ, με τον ίδιο να ξεκινά τη φάση του γκολ και εν τέλει να σκοράρει κιόλας, μόλις στο 4ο λεπτό.

⚽️ GOOOOOL DO NEYMAR JR!!! Neymar scores his first goal in the Copa Sudamericana! He gives Santos the lead within 4 minutes! 🔥 pic.twitter.com/tJBaF5l6L4 — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 15, 2026

Όλα καλά μέχρι εδώ. Όπως και είδε λίγο νωρίτερα τον… παλιόφιλο του Λαμίν Γιαμάλ να δέχεται κριτική για την κίνησή του να καθίσει πάνω στην μπάλα στο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όταν απλά περίμενε μία εκτέλεση κόρνερ και ο διαιτητής δεν είχε δώσει το ΟΚ. Ο Βραζιλιάνος σταρ έδειξε με τη συγκεκριμένη κίνηση τη συμπαράστασή του προς τον νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα.

Neymar’s shows support to Lamine Yamal by sitting on the ball at the corner flag after the teenager was criticized for it today. Neymar 🫱🏼‍🫲🏽 Lamine Yamal pic.twitter.com/O1QGQ6ZCyY — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 15, 2026

🚨 JUST IN: Neymar paid tribute to Lamine Yamal by sitting on the ball during a Santos match. Recreating what Lamine did yesterday vs Atlético Madrid. pic.twitter.com/bmkK6gP1p5 — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 15, 2026

Στο τέλος του αγώνα βέβαια τα πράγματα δεν εξελίχθησαν όπως θα ήθελε η Σάντος και ο ίδιος ο ηγέτης της. Το τελικό 1-1 προκάλεσε την έντονη αντίδραση και των οπαδών της ιστορικής ομάδας. Ο διάλογος που άνοιξε οπαδός με τον «Νέι» ήταν τουλάχιστον απολαυστικός βέβαια. Την ίδια ώρα οι ουδέτεροι οπαδοί της Βραζιλίας δεν είδαν με καλό μάτι τον διάλογο του αστέρα τους, μιας και βλέπουν ότι δεν διορθώνεται και ενόψει της πιθανής κλήσης από τον Κάρλο Αντσελότι για το Μουντιάλ, χάνει πόντους με τη συμπεριφορά του.

Neymar e torcedores do Santos discutiram na beira do campo da Vila Belmiro, nesta terça-feira (14), após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.#SulAmericanaNaESPN #Santos #DeportivoRecoleta pic.twitter.com/85P9NfinYh — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) April 15, 2026

Στο πάνω στιγμιότυπο ο Νεϊμάρ φέρεται να λέει στον οπαδό: «Έπρεπε να είχες προπονηθεί περισσότερο. Είσαι χοντρός!». Εν συνεχεία φάνηκε να απομακρύνεται, αλλά γύρισε για να συνεχίσει τις ατάκες: «Είσαι χαρούμενος τώρα; Είμαι κακομαθημένος; Δίνω τα πάντα εδώ. Θα σου δώσω το λεπτό της δόξας σου».

Η όλη έκρηξη του Νεϊμάρ φέρεται να προήλθε και από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και από τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε όσο έδινε το flash interview μετά από το τέλος του αγώνα. Εκεί ήταν άλλωστε που έκανε το χαρακτηριστικό «σσσσσςςςς» με το δάχτυλό του, ώστε να σωπάσουν. 🚨 Neymar shushed a Santos fan who was criticizing him during the post match press conference.😳 pic.twitter.com/UvA3l38WDW — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 15, 2026