Μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά αθλήματα, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχουν πολλά κοινά. Και οι δύο συνεχίζουν να αγωνίζονται σε κορυφαίο επίπεδο, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τα 40, αποτελώντας ζωντανά παραδείγματα αθλητικής μακροβιότητας και επαγγελματισμού.

Η Nike αποφάσισε να φέρει μαζί δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού, δημοσιεύοντας μία εντυπωσιακή φωτογραφία με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και τον θρύλο του NBA. Στο στιγμιότυπο, οι δύο αθλητές βρίσκονται σε ξεχωριστά ice baths, με την αμερικανική εταιρεία να συνοδεύει την ανάρτηση με το μήνυμα: «Define Greatness. Then Redefine It».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nike (@nike)

Η εικόνα προκάλεσε τεράστια απήχηση στα social media, με χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ να αποθεώνουν τη συνύπαρξη των δύο θρύλων. «Δύο GOATs», «Η καλύτερη φωτογραφία που υπάρχει» και «Υπερφόρτωση μεγαλείου» ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια που κατέκλυσαν τις πλατφόρμες.

Ο Ρονάλντο, ο οποίος πρόσφατα πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ, εξακολουθεί να σκοράρει ασταμάτητα, ενώ ο 41χρονος πλέον ΛεΜπρόν ολοκλήρωσε ακόμη μία εντυπωσιακή σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς, οδηγώντας την ομάδα του στα playoffs και αποδεικνύοντας πως παραμένει ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA.

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Με δύο δικά του σχόλια ο «Greek Freak», έδειξε τον θαυμασμό του προς τους δύο «Γερόλυκους», πρώτα αποκαλώντάς τους GOAT (Greatest of All Time) με το emoji της κατσίκας. (Goat + Κατσίκα).

Έπειτα, αποθέωσε τους δύο, λέγοντας:

«Αυτοί οι δύο είναι το προσχέδιο της προπόνησης, της πειθαρχίας και του να πιστεύεις στον εαυτό σου».