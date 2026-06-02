Η σημειολογία παίζει τον ρόλο της και ενίοτε κάνει παιχνίδια: πέρυσι στο ίδιο κολυμβητήριο, στον Λαιμό, η Βουλιαγμένη νίκησε τον Ολυμπιακό στο πέμπτο ματς και κατέκτησε μετά 12 χρόνια τον τίτλο στο πόλο των γυναικών. Τώρα, οι Ερυθρόλευκες βρήκαν απάντηση, ακριβώς στην ίδια πισίνα και με 3-1 νίκες επέστρεψαν στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ποια είναι η κοπελιά του Ολυμπιακού που δεν έχει χάσει τίτλο; Η Ιωάννα Σταματοπούλου. Μετρούσε 11 κολλητά πρωταθλήματα προτού φύγει πέρυσι, για μία και μόνη σεζόν, από τον Πειραιά για να φορέσει το σκουφάκι του Αλίμου. Ηρθε η Ραϊκρόου στον «άσο», αλλά δεν ήταν Σταματοπούλου. Και όταν η Ελληνίδα γκολκίπερ φόρεσε ξανά το κόκκινα, προέκυψε νέος τίτλος για τον Ολυμπιακό.

Μια σεζόν ήταν το διάλειμμα από την κορυφή της Ελλάδας και τώρα το μάτι πάει κατευθείαν στον επόμενο στόχο, το (ευρωπαϊκό) final-4 της ερχόμενης εβδομάδας στη Μάλτα. Με τον κυρίαρχο της ελληνικής υδατοσφαίρισης να σημαδεύει δύο τελικούς, γιατί στέλνει και την ανδρική του ομάδα στο μεγάλο ραντεβού των καλύτερων. Ποια άλλη ομάδα ανά την Ευρώπη μπορεί να πετύχει και να καμαρώνει για κάτι ανάλογο;

Επιστροφή στη Σταματοπούλου: το περασμένο καλοκαίρι πανηγύρισε τον παγκόσμιο τίτλο με τη γαλανόλευκη, καθώς στη Σιγκαπούρη κατέκτησαν τα κορίτσια το χρυσό μετάλλιο. Με την Ιωάννα να αναδεικνύεται η κορυφαία του τουρνουά, η καλύτερη στον κόσμο στη θέση της. Ως γνωστόν (και) στο πόλο όλα αρχίζουν από την ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει ένας (ή μία…) τερματοφύλακας.

Στον Πειραιά με την κίνηση –ματ που έκαναν το περασμένο καλοκαίρι όταν ενέταξαν ξανά στο δυναμικό τους την Σταματοπούλου, απέκτησαν αυτοπεποίθηση και σιγουριά στα γκολπόστ. Κανείς, βέβαια, δεν πρέπει να λησμονεί ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια, στο Λιμάνι είχαν δίδυμο τις Διαμαντοπούλου-Σταματοπούλου και δεν ήξερες ποια ήταν η πληρέστερη στο τέρμα!

Η πρώτη σταμάτησε, πρόσφατα τιμήθηκε από τον Ολυμπιακό (μαζί με Ασημάκη, Μανωλιουδάκη, Ελευθεριάδου) και πλέον έμεινε η Ιωάννα Σταματοπούλου να βγαίνει έξω από το νερό και να αποκρούει…να αποκρούει…να αποκρούει…

Τα καλύτερα για τις γυναίκες με τα ερυθρόλευκα, είναι μπροστά.