Ένταση σημειώθηκε στο Σαουθάμπτον όταν διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων εναντίον αστυνομικών, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή από νεαρό Σιχ.

Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου Χένρι Νόουακ, ο οποίος μαχαιρώθηκε από 23χρονο άνδρα που καταδικάστηκε χθες σε ισόβια κάθειρξη. Μετά την πορεία προς το σημείο όπου έχασε τη ζωή του ο φοιτητής, οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς που είχαν αποκλείσει δρόμο της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο Νόουακ, ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης. Η αστυνομία του Σαουθάμπτον έχει ζητήσει συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι «παραπλανήθηκε» από τον δράστη.

Όπως μετέδωσε το BBC, το πλήθος συγκεντρώθηκε αρχικά έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης και κατόπιν κατευθύνθηκε προς το πατρικό σπίτι του δράστη, του Βίκραμ Ντίγκουα, στο Σεντ Ντένις. Οι διαδηλωτές εκτόξευαν καρέκλες, κουτάκια αναψυκτικών και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αναγκαστούν να υποχωρήσουν.