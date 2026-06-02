Μια 19χρονη στη Βραζιλία έχασε το πόδι της ύστερα από επίθεση καρχαρία-τίγρη το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) στην παραλία Boa Viagem, προκαλώντας σοκ στους λουόμενους και κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του otempo, μόλις η νεαρή γυναίκα, Marcela Vitoria de Lima Santos, βγήκε στην ακτή, ένας γιατρός εκτός υπηρεσίας έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Έδεσε το τραυματισμένο πόδι της με αιμοστατικό επίδεσμο, σταματώντας την έντονη αιμορραγία και αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσής της.

Jovem de 19 anos que perdeu perna após ataque de tubarão-tigre foi resgatada por primo Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, foi atacada na Praia de Boa Viagem na tarde de segunda-feirahttps://t.co/39Z2oCHIgw — O TEMPO (@otempo) June 2, 2026

Η 19χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Hospital da Restauracao. Όπως δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου, Petrus de Andrade Lima, η έγκαιρη παρέμβαση του γιατρού ήταν καθοριστική. «Για ασθενείς που παρουσιάζουν τόσο σοβαρές αιμορραγίες όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή, πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία, και στην περίπτωση των άκρων, ειδικά των ακρωτηριασμένων άκρων όπως τα δικά της, ο αιμοστατικός επίδεσμος σώζει ζωές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ataques de tubarão – A jovem Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, que teve a perna direita arrancada por um tubarão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passou por uma cirurgia para conter o sangramento na área atingida. Segundo o médico Petrus Andrade Lima, diretor do… pic.twitter.com/dpICT6a1HI — g1 (@g1) June 2, 2026

Ο Lima εξήγησε ότι το πόδι της Marcela ακρωτηριάστηκε στο ύψος του μηρού. Τόνισε επίσης πως «πιθανότατα θα χρειαστεί ακόμα περισσότερο αίμα. Βρισκόταν σε βαθύ αιμορραγικό σοκ, έλαβε αίμα, πιθανότατα θα χρειαστεί κι άλλο, και υπάρχει μια δεύτερη ανησυχία που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι ασθενείς που υποφέρουν από δάγκωμα ζώου, που είναι ο κίνδυνος μόλυνσης».

Η δραματική διάσωση από τον ξάδερφό της

Ο ξάδερφος της 19χρονης, Jonas André, ήταν εκείνος που κατάφερε να τη βγάλει από το νερό, σώζοντάς της τη ζωή. «Εγώ ο ίδιος τη βοήθησα στη θάλασσα, μπήκα στο νερό επειδή απομακρυνόταν λίγο, έχανε τις δυνάμεις της, δεν ξέρω, και τότε την έπιασα από το χέρι, την έβγαλα έξω, την τράβηξα, κολυμπώντας προς την ακτή και έφτασαν άνθρωποι που με βοήθησαν. Ήταν πολύ τραυματισμένη, είχε ήδη χάσει το πόδι της», δήλωσε ο Jonas σε συνέντευξή του στο TV Globo.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε 24 ώρες

Η Marcela νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο όπου, μία ημέρα νωρίτερα, είχε μεταφερθεί και ο 11χρονος Joao Lucas Castor Nemezio Sales. Το παιδί είχε επίσης δεχθεί επίθεση από καρχαρία στην παραλία Piedade, μόλις δέκα λεπτά μακριά από την Boa Viagem, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους της περιοχής.