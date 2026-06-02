Αισιόδοξα είναι τα νέα για την τρίχρονη από τα Χανιά, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου έπειτα από σοβαρά τραύματα που προκάλεσαν την παρέμβαση των αρχών και την έναρξη δικαστικής έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της μικρής παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρούν στον σχεδιασμό της μεταφοράς της από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων σε απλό νοσηλευτικό θάλαμο.

Το παιδί έχει ήδη αποσωληνωθεί και οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι η πορεία της υγείας του εξελίσσεται θετικά.

Μετά την έξοδό της από τη ΜΕΘ, η τρίχρονη θα συνεχίσει τη νοσηλεία της στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου θα παραμείνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή της και να κριθεί ασφαλής η επιστροφή της εκτός νοσοκομείου.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα, καθώς το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Τα ευρήματα των γιατρών οδήγησαν σε έρευνα των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι κακώσεις.

Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί η 25χρονη μητέρα του κοριτσιού και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Χανίων κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Από την πλευρά τους, οι δύο κατηγορούμενοι απορρίπτουν τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι οι τραυματισμοί του παιδιού οφείλονται σε ατύχημα. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η μικρή δίνει πλέον με επιτυχία τη μάχη για την ανάρρωσή της, με την εξέλιξη της υγείας της να γεννά ελπίδα και ανακούφιση μετά τις δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν.