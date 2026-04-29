Την επόμενη εβδομάδα, με ένα συνολικό, πολιτικό αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ φέρνει (όπως είχε ήδη προαναγγείλει στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης ο Νίκος Ανδρουλάκης) το σκάνδαλο των υποκλοπών ξανά στη Βουλή.

Η πρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά όλες τις πτυχές του ζητήματος, με αναφορές στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το Predator, αλλά και τις αποφάσεις των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, που έστειλε την υπόθεση στο αρχείο και του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, που επέλεξε να μην την ανασύρει μετά τις δικαστικές εξελίξεις – αποφάσεις, δηλαδή, που στην πασοκική οπτική συνιστούν απόπειρα κυβερνητικής συγκάλυψης.

Παρότι ως τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά μόνο με τον Σωκράτη Φάμελλο, έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής έχουν ήδη εκφραστεί δημόσια η Νέα Αριστερά (και η Πέτη Πέρκα συνομίλησε με τον Φάμελλο), το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Και ο αριθμός έχει σημασία, γιατί παρότι η κατάθεση του αιτήματος για Εξεταστική απαιτεί μόνο 30 ψήφους, για να συσταθεί όμως, με τη διάταξη της μειοψηφίας, απαιτούνται 120 ψήφοι, δηλαδή σύμπνοια της αντιπολίτευσης.

«Θα καλέσουμε εμείς τον Ντίλιαν»

«Αφού δεν ήθελε ο κ. Τζαβέλλας να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, θα καλέσουμε εμείς τον κ. Ντίλιαν. Θα καλέσουμε και τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Δένδια και μια σειρά στόχων παρακολούθησης και να καλέσουμε και τον “Χασάπη”, ο οποίος φαίνεται ότι έχασε μια κάρτα αλλά τη βρήκε κάποιος και μάλιστα βρήκε και το pin αυτής σωστά τρεις φορές. Καλούμε λοιπόν την αντιπολίτευση να έρθει και να υπερψηφίσει την πρότασή μας», ανέφερε, σε αυτό το μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, με το ΠΑΣΟΚ να ετοιμάζεται και για άλλες κοινοβουλευτικές επαφές που απαιτούν συνεννόηση εφόσον απαιτηθούν – με κορύφωση την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας, η οποία, όπως ανέφερε ο Ανδρουλάκης, απαιτεί «γεγονός» για να πέσει ως όπλο στο τραπέζι.

Ως τέτοιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όρισε το ενδεχόμενο αλλαγής του Ποινικού Κώδικα ή την έκδοση μιας ΠΝΠ για να γίνει εξαγοράσιμη η ποινή του καταδικασθέντος Ταλ Ντίλιαν. Υπέρ της πρότασης δυσπιστίας, πάντως, τάχθηκε εκ νέου ο Σωκράτης Φάμελλος: «Και οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη», ανέφερε από το βήμα της Βουλής. «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποβάλει εδώ και καιρό δημόσια πρόταση για κοινή πρόταση δυσπιστίας από τα προοδευτικά κόμματα, για να φύγει το συντομότερο αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση, αλλά και για να έχουμε κοινή στάση στη συνταγματική αναθεώρηση – ειδικότερα για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης – αλλά και για συντονισμό των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη».

Στην αντιπολίτευση γνωρίζουν πως η κυβερνητική πλειοψηφία είναι αρνητική στο ενδεχόμενο σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, γι’ αυτό και κάνει χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας – προσέχοντας, ωστόσο, για την περίπτωση που η κυβέρνηση επιχειρήσει να περάσει το θέμα ως εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, λόγω συνάφειας με την εθνική ασφάλεια (ΕΥΠ), απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία 151 με βάση το Σύνταγμα. Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, η τακτική της Χαριλάου Τρικούπη συνοψίζεται σε μία (γνώριμη από το παρελθόν) λέξη: ανένδοτος.