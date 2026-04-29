Ένα νέο περιστατικό βίας στη Χερσόνησο της Κρήτης σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Απριλίου 2026, όταν ένας Βρετανός τουρίστας δέχθηκε απρόκλητη επίθεση την ώρα που γευμάτιζε σε παραλία της περιοχής.

Σύμφωνα με το cretalive, ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν σε ξαπλώστρα και φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης, σηκώθηκε για άγνωστο λόγο, άρπαξε έναν λοστό και επιτέθηκε στον τουρίστα, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παρά την επίθεση, ο Βρετανός δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει μήνυση ούτε να καταθέσει εναντίον του δράστη. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου προχώρησαν πάντως στη σύλληψη του Βούλγαρου με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Την Τετάρτη ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.