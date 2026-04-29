Viral έγινε ο εκπρόσωπος διεθνούς εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει την ονομασία «Φέτα» – παρά το ότι, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει περιοχή με αυτό το όνομα στην Ελλάδα.

«Και η ΕΕ αναγκάζει άλλες χώρες να ακολουθήσουν τον ίδιο παράλογο κανόνα. Αυτό αποκλείει τους Αμερικανούς παραγωγούς από βασικές αγορές απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιούν ορισμένους όρους για το τυρί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα αγροτικά προϊόντα.

Στο «Χ», χρήστες απάντησαν με δηκτικά σχόλια, όπως το: «Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαιτεί κάθε ουίσκι που επισημαίνεται ως μπέρμπον να παράγεται στις ΗΠΑ χωρίς να υπάρχει περιοχή Μπέρμπον». Το σχόλιο αυτό έγινε viral, υπογραμμίζοντας το παράδοξο της επιχειρηματολογίας του Αμερικανού αξιωματούχου.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει δύο φορές τη δικαστική μάχη για την προστασία της ονομασίας «Φέτα» στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – το 2002 και το 2005. Η απόφαση βασίστηκε στο ότι η φέτα συνδέεται στενά με τη χλωρίδα της χώρας και την παραδοσιακή παραγωγή από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα, στοιχεία που την καθιστούν μοναδική και όχι απλώς ένα λευκό τυρί, όπως θεωρούν πολλοί εκτός Ευρώπης.

Η ανάρτηση του εκπροσώπου διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ

«Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο όρος “φέτα” μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τυρί που παράγεται στην Ελλάδα, καθώς η ΕΕ ισχυρίζεται ότι ορισμένοι όροι για το τυρί συνδέονται με συγκεκριμένα μέρη στην Ευρώπη.

»Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέρος με το όνομα “Φέτα” στην Ευρώπη! Και η ΕΕ αναγκάζει άλλες χώρες να ακολουθήσουν τον ίδιο παράλογο κανόνα. Αυτό αποκλείει τους Αμερικανούς παραγωγούς από βασικές αγορές απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιούν ορισμένους όρους για το τυρί».