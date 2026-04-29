Αύξηση καρκίνων σε νέους ανθρώπους στην Αγγλία καταγράφει εκτεταμένη ανάλυση επιστημόνων, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η μελέτη δείχνει ότι έντεκα διαφορετικοί τύποι καρκίνου εμφανίζονται ολοένα συχνότερα σε άτομα ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως τα 40 έτη. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι ερευνητές, η πλήρης εξήγηση του φαινομένου παραμένει ασαφής.

Οι ειδικοί του Institute of Cancer Research και του Imperial College London εκτιμούν πως η συνεχής αύξηση του ποσοστού υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων ενδέχεται να συμβάλλει στην τάση αυτή, χωρίς όμως να αποτελεί τη μοναδική αιτία.

Όπως υπογραμμίζουν, ο καρκίνος στους νέους εξακολουθεί να είναι σπάνιος, ενώ η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής του.

Η ανθρώπινη διάσταση

Η ιστορία του Bradley Coombes από το Πόρτσμουθ συγκλονίζει. Ο 23χρονος έχασε τη ζωή του από καρκίνο του εντέρου, καθώς επί μήνες τα συμπτώματά του θεωρήθηκαν ασήμαντα λόγω ηλικίας. Η μητέρα του, Caroline Mousdale, ανέφερε ότι ήταν “ένας πραγματικά υγιής και αθλητικός νέος” που επρόκειτο να υπογράψει ημιεπαγγελματικό συμβόλαιο ποδοσφαίρου.

Οι πόνοι στην κοιλιά, η απώλεια βάρους και το αίμα στα κόπρανα εμφανίστηκαν μετά το πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Η διάγνωση ήρθε 18 μήνες αργότερα, όταν ο όγκος είχε ήδη αναπτυχθεί σε βαθμό που δυσκόλευε την εξέταση.

“Ένιωθα ότι θα πραγματοποιούσε τα όνειρά του. Όμως η καθυστερημένη διάγνωση στέρησε τη ζωή του,” δήλωσε η μητέρα του.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η ανάλυση δείχνει ότι, πέρα από τον καρκίνο του εντέρου, αυξάνονται και οι περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς, του ήπατος, των νεφρών, της χοληδόχου κύστης, του παγκρέατος, της μήτρας, του στόματος, του μαστού και των ωοθηκών.

Οι καρκίνοι του εντέρου και του μαστού είναι οι πιο συχνοί στους νέους ενήλικες, με περίπου 11.500 περιστατικά ετησίως. Μόνο οι καρκίνοι του εντέρου και των ωοθηκών αυξάνονται αποκλειστικά στις νεαρές ηλικίες.

Παράγοντες κινδύνου και συμπεράσματα

Η μελέτη εξέτασε συμπεριφορές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο, όπως το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, τη φυσική δραστηριότητα και τη διατροφή. Παρ’ όλα αυτά, οι δείκτες αυτών των συνηθειών είτε βελτιώνονται είτε παραμένουν σταθεροί, κάτι που δεν εξηγεί την άνοδο των περιστατικών.

Το μόνο στοιχείο που φαίνεται να σχετίζεται με την αύξηση είναι τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων από τη δεκαετία του 1990. Το επιπλέον λιπώδες ιστό προκαλεί ορμονικές μεταβολές, όπως στην ινσουλίνη, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου.

Ωστόσο, ακόμη και αυτό δεν δίνει πλήρη απάντηση. Για κάθε 100 νέα περιστατικά καρκίνου του εντέρου, εκτιμάται ότι τα 20 σχετίζονται με το βάρος, ενώ τα υπόλοιπα 80 παραμένουν ανεξήγητα.

Τι λένε οι επιστήμονες

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι σχεδόν το 40% των καρκίνων σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να προληφθεί μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως η αποφυγή καπνίσματος και η διατήρηση φυσιολογικού βάρους.

Η καθηγήτρια Montserrat García Closas από το Institute of Cancer Research δήλωσε στο BBC: “Είναι πολύ ανησυχητικό να ακούμε ότι οι καρκίνοι αυξάνονται στους νέους, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο.”

Η ίδια πρόσθεσε ότι, παρά την αύξηση, τα περιστατικά στις νεαρές ηλικίες παραμένουν πολύ λιγότερα σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Ενδεικτικά, ένας στους 1.000 νέους 20-40 ετών διαγιγνώσκεται με καρκίνο κάθε χρόνο, έναντι ενός στους 100 στις ηλικίες 50-70.

Οι ανοιχτές ερωτήσεις

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό άλλων πιθανών παραγόντων, όπως η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, οι λεγόμενες “forever chemicals” (PFAS), η χρήση αντιβιοτικών, τα ζαχαρούχα ποτά, η φλεγμονή, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου και τα ζιζανιοκτόνα.

Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης κατά πόσο η βελτίωση των μεθόδων ανίχνευσης οδηγεί σε περισσότερες διαγνώσεις σε νεαρή ηλικία.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Oncology.