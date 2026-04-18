Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου είναι υψηλότερος μεταξύ ενηλίκων που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ, ιδιαίτερα για μορφές καρκίνου που μπορούν να προληφθούν, σύμφωνα με νέα αμερικανική μελέτη. Οι ερευνητές αποδίδουν το φαινόμενο σε κοινωνικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες.

Η εκτεταμένη έρευνα, που ανέλυσε περισσότερα από 4 εκατομμύρια περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο σχεδόν σε όλους τους κύριους τύπους καρκίνου. Η συσχέτιση ήταν εντονότερη σε καρκίνους που συνδέονται με λοιμώξεις, κάπνισμα και αναπαραγωγικούς παράγοντες.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Sylvester Comprehensive Cancer Center στο University of Miami Miller School of Medicine και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer Research Communications.

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να λειτουργούν ως σημαντικοί δείκτες κινδύνου για καρκίνο σε επίπεδο πληθυσμού», δήλωσε ο Paulo Pinheiro, Ph.D., συν-συγγραφέας της μελέτης και ερευνητής στο Sylvester, όπου διεξάγονται μελέτες επιδημιολογίας καρκίνου σε πληθυσμιακή βάση.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως ο γάμος προστατεύει άμεσα από τον καρκίνο ή ότι οι άνθρωποι πρέπει να παντρεύονται για λόγους υγείας.

Ενημέρωση και πρόληψη υγείας

«Αν δεν είστε παντρεμένοι, καλό είναι να δίνετε μεγαλύτερη προσοχή στους παράγοντες κινδύνου για καρκίνο, να κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους και να παρακολουθείτε την υγεία σας», ανέφερε ο Frank Penedo, Ph.D., αναπληρωτής διευθυντής του τομέα πληθυσμιακών επιστημών και διευθυντής του Sylvester Survivorship and Supportive Care Institute. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της στοχευμένης ενημέρωσης και πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση.

Προηγούμενες έρευνες έχουν ήδη συνδέσει τον γάμο με έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη επιβίωση από καρκίνο. Οι παντρεμένοι φαίνεται να επωφελούνται από ισχυρότερη κοινωνική στήριξη, οικονομική σταθερότητα και συνέπεια στις θεραπείες.

Σχεδιασμός και εύρος της μελέτης

«Θέλαμε να δούμε ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν: οι παντρεμένοι ή οι ανύπαντροι;» εξήγησε ο Pinheiro.

Για να απαντήσουν, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 12 πολιτείες, καλύπτοντας περισσότερα από 4 εκατομμύρια περιστατικά καρκίνου σε πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων την περίοδο 2015–2022. Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε κακοήθεις καρκίνους ενηλίκων άνω των 30 ετών, λαμβάνοντας υπόψη ηλικία, φύλο και φυλή.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: όσους ήταν ή είχαν υπάρξει παντρεμένοι (συμπεριλαμβανομένων διαζευγμένων και χήρων) και όσους δεν είχαν παντρευτεί ποτέ. Περίπου το 20% του δείγματος ανήκε στη δεύτερη κατηγορία.

Διαφορές κινδύνου ανά οικογενειακή κατάσταση

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ανύπαντροι είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά καρκίνου. Οι άνδρες που δεν είχαν παντρευτεί ποτέ εμφάνιζαν περίπου πέντε φορές μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου του πρωκτού σε σχέση με τους παντρεμένους, ενώ οι γυναίκες σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Και οι δύο μορφές καρκίνου συνδέονται στενά με τον ιό HPV, γεγονός που υποδηλώνει διαφορές στην έκθεση και τον προληπτικό έλεγχο. Για καρκίνους όπως των ωοθηκών ή του ενδομητρίου, οι διαφορές ίσως σχετίζονται με τα προστατευτικά οφέλη της τεκνοποίησης, συχνότερης μεταξύ των παντρεμένων.

«Είναι ένα ξεκάθαρο και ισχυρό μήνυμα ότι ορισμένα άτομα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο», σημείωσε ο Penedo.

Οι ανύπαντροι άνδρες είχαν περίπου 70% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο από τους παντρεμένους, ενώ οι γυναίκες που δεν είχαν παντρευτεί ποτέ παρουσίασαν περίπου 85% υψηλότερο κίνδυνο.

Φύλο, φυλή και τάσεις

Η μελέτη ανέτρεψε εν μέρει τη γνωστή τάση σύμφωνα με την οποία οι άνδρες ωφελούνται περισσότερο υγειονομικά από τον γάμο. Εδώ, οι γυναίκες φαίνεται να είχαν μεγαλύτερη προστασία.

Οι ισχυρότερες συσχετίσεις καταγράφηκαν σε καρκίνους που σχετίζονται με λοιμώξεις, κάπνισμα ή κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και σε αναπαραγωγικούς καρκίνους των γυναικών. Αντίθετα, οι συσχετίσεις ήταν ασθενέστερες για καρκίνους με καθιερωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως του μαστού, του θυρεοειδούς και του προστάτη.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ φυλετικών ομάδων. Οι ανύπαντροι μαύροι άνδρες είχαν τα υψηλότερα συνολικά ποσοστά καρκίνου, ενώ οι παντρεμένοι μαύροι άνδρες χαμηλότερα από τους λευκούς, γεγονός που δείχνει ιδιαίτερα ισχυρή προστατευτική επίδραση του γάμου σε αυτή την ομάδα.

Περιορισμοί και επόμενα βήματα

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι άτομα με πιο υγιεινές συνήθειες –όπως λιγότερο κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ– είναι πιθανότερο να παντρευτούν, κάτι που μπορεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα.

Η σχέση μεταξύ γάμου και κινδύνου φάνηκε ισχυρότερη σε άτομα άνω των 50 ετών, υποδηλώνοντας ότι τα οφέλη της οικογενειακής ζωής ενδέχεται να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Η ανάλυση δεν περιέλαβε ανύπαντρους που ζουν σε μακροχρόνιες σχέσεις, μια κατηγορία που οι ερευνητές θεωρούν σημαντικό να μελετηθεί στο μέλλον.

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν ξεχωριστά τους παντρεμένους, διαζευγμένους και χήρους, παρακολουθώντας τους διαχρονικά για να κατανοηθεί καλύτερα πώς οι αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Συμπεράσματα

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ο γάμος δεν αποτελεί άμεση ασπίδα κατά του καρκίνου. «Η συσχέτιση μεταξύ οικογενειακής κατάστασης και κινδύνου καρκίνου είναι μια ενδιαφέρουσα και νέα παρατήρηση που αξίζει περαιτέρω μελέτη», κατέληξε ο Pinheiro.

Η μελέτη με τίτλο “Marriage and Cancer Risk: A Contemporary Population-Based Study Across Demographic Groups and Cancer Types” δημοσιεύθηκε στις 8 Απριλίου 2026 στο περιοδικό Cancer Research Communications.

Πηγή: scitechdaily.com