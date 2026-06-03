Οι λάτρεις των λεπτομερειών πρόσεξαν ότι στη δήλωσή της η Εφη Αχτσιόγλου έγραψε «παραιτούμαι από βουλεύτρια, δεν παραιτούμαι όμως από την ενεργό πολιτική». Οπως ο κάποτε αρχηγός της – στην πολιτική αγκάλη του οποίου ελπίζει να επιστρέψει – είχε σημειώσει στη δική του «παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση». Η μίμηση είναι η ειλικρινέστερη μορφή κολακείας. Αλλά, στην προκειμένη περίπτωση αποκαλύπτει και τη μάλλον χειριστική σχέση του Τσίπρα με τη γενιά των στελεχών που έφερε στο προσκήνιο.

Κόμματα

Η Πέτη Πέρκα έχει θέματα με όλους όσοι έφυγαν από τη Νέα Αριστερά. Θεωρεί ότι την αντιμετώπισαν ως «κόμμα transit». Το μεγαλύτερο όμως το έχει με τον Χαρίτση. «Ηταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται», είπε. Δίκιο έχει. Ωστόσο, πιθανότατα έχει ξεχάσει πόσο απρόθυμα βρέθηκε εκείνος να ηγείται. Δεν θυμάται ότι κλήθηκε να κλείσει ένα κενό που άφησε η αντίπαλος του Κασσελάκη στις εσωκομματικές μετά την ήττα της.

Σύνδεση

Αλλος ένας πρώην θαυμαστής του Τσίπρα τον κατηγορεί ότι έχει απολέσει την αριστερή του ψυχή. Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης πόσταρε πως οι 301 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ αποδεικνύουν πως το κόμμα δεν έχει καμία σύνδεση με τα «λαϊκά κι εργαζόμενα στρώματα», πως εκφράζει μόνο τις μορφωμένες μεσαίες τάξεις. Επειδή έχει περάσει και καιρός από το 2015, που η συριζαϊκή ελπίδα ερχόταν, να θυμίσω στον ιδεολόγο κάποτε σύντροφο ότι ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στο Μαξίμου ξεφοβίζοντας τους μεσαίους.

Εγγύτητα

«O κ. Δούκας θεωρούσε σημαντικό να μπει στη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ – και όλοι συμφωνήσαμε – ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη ΝΔ. Είναι δυνατόν να είναι πιο κοντά ιδεολογικά σε ένα κόμμα που δεν αποκλείει στη διακήρυξή του τη συνεργασία με τη ΝΔ;», αναρωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς όταν τον ρώτησαν αν ο δήμαρχος βρίσκεται εγγύτερα ιδεολογικά στην ΕΛΑΣ. Αν ήμουν το Luben, θα έπαιζα το απόσπασμα και μετά θα έριχνα την ατάκα της χήρας Μήτση, «παράλογοοοοο; Δεν απαντάει. Αρα, λογικό».