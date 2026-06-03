Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση οι δύο οδηγοί, 32 και 25 ετών, που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, πραγματοποιώντας… άτυπη κόντρα μεταξύ τους.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης 18 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Είχαν συλληφθεί τα ξημερώματα της 23ης Μαΐου από ειδικό κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιούσε στοχευμένους ελέγχους, καταγράφοντας την κίνηση των δύο αυτοκινήτων από το ύψος των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» μέχρι την Εσωτερική Περιφερειακή της πόλης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο σημείο όπου εντοπίστηκαν να κινούνται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 120 χλμ/ώρα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, σε επίπεδα όμως κάτω από το ποινικό όριο.

Απολογούμενος, ο 32χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι επέστρεφε τη φίλη του στο σπίτι κι ότι δεν ανέπτυξε τόσο μεγάλη ταχύτητα. Από την πλευρά του, ο 25χρονος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή του ισχυρίστηκε ότι το όχημα από τεχνικής άποψης δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 200 χλμ/ώρα κι ότι ο κατηγορούμενος ήθελε να το δοκιμάσει έπειτα από εργασίες που είχε πραγματοποιήσει σε συνεργείο.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας, αστυνομικός ανέφερε ότι εκείνη την ώρα υπήρχαν κι άλλα οχήματα στο οδόστρωμα. Όπως είπε, τα δύο αυτοκίνητα κινούνταν παράλληλα για περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα με ταχύτητα 221 χλμ./ώρα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν προέκυψε πως οι δύο οδηγοί είχαν συνεννοηθεί για τη διεξαγωγή αυτοσχέδιου αγώνα, σημειώνοντας πως «υπήρχε ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ τους».