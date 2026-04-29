Ο Εργκίν Αταμάν, λίγες ώρες πριν από το δεύτερο παιχνίδι των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, προχώρησε σε δηλώσεις αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν στην πρώτη αναμέτρηση της σειράς.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του κατάφερε να φτάσει στη νίκη, δίνοντας έμφαση και στο συγκλονιστικό φινάλε του αγώνα. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι η τελευταία φάση εξελίχθηκε διαφορετικά από το πλάνο που είχαν καταστρώσει ο ίδιος και το προπονητικό επιτελείο.

Παράλληλα, σχολίασε και την έντονη συναισθηματική του αντίδραση μετά τη λήξη του ματς, αναφερόμενος και στη στιγμή που αγκαλιάστηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τους δύο άνδρες να πανηγυρίζουν με ένταση τη νίκη.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Χθες παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αρχίσαμε πολύ καλά. Ειδικά στην πρώτη περίοδο. Στις άλλες περιόδους, ειδικά επιθετικά κάναμε πολλά λάθη. Δώσαμε πολλούς πόντους στη Βαλένθια μετά από σουτ που πήραμε νωρίς στις κατοχές. Ρισκάραμε να χάσουμε το παιχνίδι. Σήμερα, αναλύσαμε με την ομάδα της αναμέτρηση είδαμε τα λάθη μας. Με το προπονητικό επιτελείο είδαμε ξανά όλο το παιχνίδι και είδαμε πως αμυντικά κάναμε ένα τρομερό παιχνίδι. Δεν τους αφήσαμε να βρουν γρήγορα πόντους στον αιφνιδιασμό μετά από ένα ριμπάουντ ή μετά από μια χαμένη κατοχή ή από δικό μας καλάθι. Δεν επιτεθήκαμε καλά. Μερικές φορές, όταν ακολουθήσαμε το σύστημα και μοιράσαμε την μπάλα σωστά βρίσκαμε εύκολους πόντους. Άλλες φορές όμως εκτελέσαμε κατοχές δίχως να έχουμε σωστό spacing.

Δεν είναι εύκολο πάντα να ελέγχεις το ρυθμό, να τον ρίχνεις, να αργείς κάθε κατοχή. Στην άμυνα πάντως κάναμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Ωστόσο αύριο, στο δεύτερο παιχνίδι θα είναι ένα άλλο ματς. Η Βαλένθια έχασε πολλά σουτ, καμία ομάδα δεν έπαιξε καλά στην επίθεση, ωστόσο και οι δυο κάναμε ένα κορυφαίο παιχνίδι αμυντικά. Και η Βαλένθια είναι καλή ομάδα αμυντικά. Πρέπει να παίξουμε στην επίθεση όπως στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν διαρκώς μπροστά. Έτσι πρέπει να παίξουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, είχαν κάποιο μομέντουμ. Προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια δύσκολα σουτ και αρνηθήκαμε να πάρουμε κάποια εύκολα σουτ. Αύριο ελπίζω να παίξουμε καλύτερα, αλλά υπάρχει πιθανότητα και η Βαλένθια να παίξει καλύτερα. Οι παίκτες μας χθες ήταν τρομεροί στην άμυνα. Δεν τους άφησαν να παίξουν στο Iso. Κάθε φορά που έκαναν επίθεση έκλειναν τους χώρους τέλεια. Σαν προπονητής προετοιμάζεις το παιχνίδι, αλλά αν οι παίκτες του δεν είναι σε καλή μέρα τίποτα δε δουλεύει. Χθες οι παίκτες μου έδειξαν τρομερό χαρακτήρα και πήραν το παιχνίδι. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό σε όλη τη σειρά. Το 1-0 δε σημαίνει τίποτα. Χρειάζεσαι 3 νίκες. Είδαμε όμως πως όλοι οι παίκτες θέλουν τις νίκες.

Στην προπόνηση δεν υπάρχει χρόνος για δουλειά. Κάποιοι παίκτες έπαιξαν πολύ χθες. Κάναμε ανάλυση και κουβέντα, κάναμε τα σουτ μας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτιάξουμε κάποια νέα τακτική και να προσεγγίσουμε κάπως διαφορετικά το παιχνίδι».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος κόουτς, αναφέρθηκε στα συναισθήματα στο τέλος του αγώνα. Στην έκρηξη και στην αγκαλιά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Αν νικούσαμε όλο το παιχνίδι και παίζαμε όπως στο πρώτο ημίχρονο, δε θα είχα τέτοια έκρηξη συναισθημάτων. Όμως στο τέλος του παιχνιδιού, η αναμέτρηση έγινε δραματική. Πήραμε τάιμαουτ και είπαμε να δώσουμε την μπάλα στον Ναν, το έκανε τέλεια και πήρε το φάουλ. Του είχα πει να βάλει την πρώτη βολή και να χάσει τη δεύτερη. Ωστόσο, όλα έγιναν αντίθετα και η Βαλένθια μπόρεσε να πάρει τάιμαουτ. Αλλιώς δε θα μπορούσαν. Επικίνδυνες καταστάσεις. Όταν πήραμε αυτό το παιχνίδι, τα συναισθήματα εκδηλώθηκαν. Όπως και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πανηγυρίσαμε και ελπίζω να γίνει και το ίδιο στο Final Four της EuroLeague».

Τι είπε για τον Γκριγκόνις: «Ο Γκριγκόνις έδειξε καλό χαρακτήρα. Ειδικά όταν χάσαμε τον Σλούκα πιστεύω πως ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αντικαταστήσει το μυαλό του στην επίθεση είναι ο Γκριγκόνις. Τον χρησιμοποιήσαμε και σε κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος και μας έδειξε ότι είναι έτοιμος. Χθες ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έβαλε την εμπειρία του μπροστά και είναι κάτι θετικό για εμάς. Έχουμε Οσμάν και Ρογκαβόπουλο και χρησιμοποίησα τον Γκριγκόνις στο 2, αντί για το 3».

Για την κατάσταση του Κώστα Σλούκα: «Ο Σλούκας είναι αρχηγός. Χθες μας έλειψε πολύ. Στην τελευταία περίοδο θα έπαιρνε συνέχεια την μπάλα και θα μπορούσε να οργανώσει. Χθες είχαμε πρόβλημα στο τέταρτο δεκάλεπτο μερικές φορές. Ελπίζω πως θα βρεθούμε στο Final Four θα μπορέσουμε να το έχουμε. Τώρα δεν πρέπει αν δίνουμε δικαιολογίες για τραυματίες. Πρέπει να πάρουμε τις τρεις νίκες και να προκριθούμε».