Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ απηύθυνε σήμερα έκκληση για ενότητα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να προκαλέσει «εσωτερικούς διχασμούς» στο Ιράν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο εχθρός έχει περάσει σε μια νέα φάση και θέλει να ενεργοποιήσει την οικονομική πίεση και τις εσωτερικές διαιρέσεις μέσω του ναυτικού αποκλεισμού (των ιρανικών λιμανιών) και μιας εκστρατείας μέσω των μέσων ενημέρωσης, για να μας αποδυναμώσει ή ακόμα και να μας οδηγήσει σε κατάρρευση εκ των έσω», δήλωσε ο Γαλιμπάφ, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως σημείωσε ο Γαλιμπάφ, «διχάζει τη χώρα σε δύο ομάδες: σκληροπυρηνικούς και μετριοπαθείς, και αμέσως μετά μιλάει για ναυτικό αποκλεισμό για να αναγκάσει το Ιράν να υποταχθεί μέσω της οικονομικής πίεσης και της εσωτερικής διχόνοιας».

Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι «η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της νέας συνωμοσίας του εχθρού είναι η διατήρηση της ενότητας». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και στρατιωτικής πίεσης για την Τεχεράνη.

Απώλειες στην ιρανική ηγεσία και διπλωματικές κινήσεις

Ανακοινώνοντας στις 21 Απριλίου την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ο Τραμπ επικαλέστηκε ως αιτία τον «σοβαρό διχασμό στους κόλπους της ιρανικής κυβέρνησης». Από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η ιρανική ηγεσία έχει υποστεί σημαντικές απώλειες.

Ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ σκοτώθηκαν στις πρώτες ώρες του πολέμου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα έχασε τη ζωή του και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που διαδέχτηκε τον πατέρα του, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την έναρξη των συγκρούσεων. Ο νέος αρχηγός των Φρουρών, Αχμάντ Βαχιντί, και ο επικεφαλής της ασφάλειας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ, περιορίζονται σε γραπτές δηλώσεις. Παράλληλα, ο Γαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στηρίζουν μια πολιτική διπλωματικών επαφών με τις ΗΠΑ, χωρίς όμως παραχωρήσεις.

Ο ρόλος του Γαλιμπάφ και η πίεση των ΗΠΑ

Από την έναρξη του πολέμου, ο Γαλιμπάφ έχει ενισχύσει την πολιτική του επιρροή, αναλαμβάνοντας ρόλο-κλειδί στις διαπραγματεύσεις. Ήταν επικεφαλής του μοναδικού μέχρι σήμερα γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, παραλύοντας την οικονομία της χώρας, σε αντίποινα για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλει