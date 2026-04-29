Μετά το σημαντικό break στην έδρα της Βαλένθια, ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν, μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προσγείωσης.
Παρά τη νίκη που έδωσε προβάδισμα στη σειρά, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του έχει κατακτήσει μόνο ένα παιχνίδι και τίποτα περισσότερο, ζητώντας απόλυτη συγκέντρωση ενόψει της συνέχειας.
Όσα δήλωσε ο Αταμάν
“Κερδίσαμε μόνο ένα παιχνίδι. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και να αναλύσουμε. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς, την Πέμπτη.
Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο”.
Coach Ergin Ataman sets the tone immediately after the break in Valencia. No celebrations, just focus on the next step. 🗣️
“It’s only 1-0. We won with our defense, but we must stay focused.” 💪
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 29, 2026