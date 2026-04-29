Μετά το σημαντικό break στην έδρα της Βαλένθια, ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν, μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προσγείωσης.

Παρά τη νίκη που έδωσε προβάδισμα στη σειρά, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του έχει κατακτήσει μόνο ένα παιχνίδι και τίποτα περισσότερο, ζητώντας απόλυτη συγκέντρωση ενόψει της συνέχειας.

Όσα δήλωσε ο Αταμάν

“Κερδίσαμε μόνο ένα παιχνίδι. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και να αναλύσουμε. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς, την Πέμπτη.

Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο”. 

