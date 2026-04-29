Η φορολοταρία της Τετάρτης 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με τη νέα της μορφή, μοιράζοντας σημαντικά αυξημένα ποσά στους συμμετέχοντες. Ένας υπερτυχερός κέρδισε 50.000 ευρώ, πέντε τυχεροί από 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι από 1.000 ευρώ.

Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) έχουν ήδη αναρτηθεί οι λαχνοί των νικητών από προηγούμενες κληρώσεις που διοργάνωσαν η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών. Ο νέος κατάλογος αφορά συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2026.

Νέα δομή και μεγαλύτερα έπαθλα

Το σύστημα της φορολοταρίας αλλάζει, συνδέοντας τα έπαθλα με τις αγορές που πραγματοποιεί κάθε φορολογούμενος τον προηγούμενο μήνα. Κάθε μήνα θα μοιράζονται ποσά από 1.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ τα Χριστούγεννα τα κέρδη θα φτάνουν έως και 100.000 ευρώ.

Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε μήνα για έντεκα μήνες, ενώ τον Δεκέμβριο, κοντά στα Χριστούγεννα, δώδεκα τυχεροί θα κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα ποσά είναι αφορολόγητα, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Κατανομή των κερδών και τρόπος συμμετοχής

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, κάθε μήνα η φορολοταρία θα αναδεικνύει 556 τυχερούς λαχνούς. Συγκεκριμένα, ένας νικητής θα κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε θα κερδίζουν 20.000 ευρώ, πενήντα θα λαμβάνουν από 5.000 ευρώ και πεντακόσιοι από 1.000 ευρώ.

Το τελευταίο δεκαήμερο κάθε έτους θα πραγματοποιείται επιπλέον κλήρωση, με δώδεκα λαχνούς που θα κερδίζουν 100.000 ευρώ έκαστος. Επίσης, θα διανέμονται ποσά των 1.000 ευρώ, ανάλογα με τα αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα των προηγούμενων μηνών.

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί

Κάθε ευρώ που δαπανάται με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αντιστοιχεί σε έναν λαχνό, με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών τις 10.000 ευρώ. Αν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενός μήνα υπερβαίνουν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Επιπλέον, φορολογούμενοι με ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ή χωρίς υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που ξοδεύουν. Όσοι έχουν εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση.

Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινής ή χωριστής δήλωσης εισοδήματος των γονέων. Για τη συμμετοχή στην ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν από τις μηνιαίες κληρώσεις του ίδιου έτους.