Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας κατέγραψε για το 2025 η Alter Ego Media, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της μετεξέλιξης σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο media και entertainment.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τον Όμιλο Alter Ego Media, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens και παράλληλα, καταγράφηκε ισχυρή ανάπτυξη τόσο στη δραστηριότητα όσο και στα οικονομικά του μεγέθη.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2025, ανήλθε σε €140,1 εκατ. έναντι €124,4 εκατ. της χρήσης 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,6%, προερχόμενη από αύξηση του κύκλου εργασιών, τόσο του τομέα των εκδόσεων (publishing) κατά 25,6%, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 48,3 εκατ. έναντι €38,4 εκατ. το 2024, όσο και του τομέα ευρυεκπομπής και δημιουργίας περιεχομένου (broadcasting & content creation) κατά 5,3%, ο οποίος ανήλθε σε €90,5 εκατ. έναντι €85,9 εκατ. το 2024.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 15% και διαμορφώθηκαν σε €53,7 εκατ. έναντι €46,7 εκατ. το 2024. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 70,9% και ανήλθαν σε €29,2 εκατ. έναντι €17,1 εκατ. το 2024. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 80,8% και ανήλθαν σε €19,7 εκατ. έναντι €10,9 εκατ. το 2024.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στις 31.12.2025 σε €145,7 εκατ. ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (μείον δανεισμός εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις) διαμορφώθηκαν σε €43,7 εκατ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και την εισαγωγή της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens, από τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ύψους €50,8 εκατ., η Εταιρεία έχει διαθέσει έως την 31.12.2025 ποσό €35,1 εκατ., ως εξής: (i) €24,2 εκατ. σε εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες, καθώς και σε επενδύσεις στην Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., (ii) €0,9 εκατ. σε επενδύσεις τεχνολογίας, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό και (iii) €10,0 εκατ. σε παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €1.754.776, ήτοι €0,03 ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου (σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία). Επίσης, θα χορηγηθεί στους μετόχους δικαίωμα προαιρετικής επανεπένδυσης του μερίσματός τους σε μετοχές της Εταιρείας, στο πλαίσιο του εν ισχύ τριετούς προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος που υιοθετήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, επίσης, να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου ποσού €5.264.329, ήτοι € 0,09 ανά μετοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για την Alter Ego Media, κατά την οποία υλοποιήσαμε με συνέπεια και επιτυχία το επενδυτικό μας πλάνο. Στρατηγικός μας στόχος είναι η μετεξέλιξη του Ομίλου, από έναν παραδοσιακό οργανισμό μέσων, σε ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο, δημιουργικό οικοσύστημα, που δραστηριοποιείται στο σημείο τομής μεταξύ δημοσιογραφίας και ψυχαγωγίας, ψηφιακού περιεχομένου και ζωντανής εμπειρίας, καθώς και μεταξύ ελληνικής δημιουργικότητας και διεθνούς κοινού.

Η επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική μας ανάπτυξη, η οποία βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: publishing, broadcasting, content creation και live entertainment. Για το 2026, η ωρίμανση των επενδύσεών μας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργική και εμπορική δυναμική του Ομίλου. Παράλληλα, η πλήρης ενσωμάτωση των οικονομικών μεγεθών των Newsit, TLIFE και Stages Network για το σύνολο της χρήσης, καθώς και της More.gr για δέκα μήνες, εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των ενοποιημένων οικονομικών μας αποτελεσμάτων».